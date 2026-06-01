בדרך לפקקי ענק: מאות מפגיני 'הפלג' חסמו את הכניסה לירושלים

אחרי דחייה של יממה, יצאו המוני מפגינים חרדים לחסום את צומת גשר המיתרים, כביש בגין וצירי תנועה מרכזיים נוספים במחאה על מעצר תלמידי ישיבות ואברכים. 'הפלג הירושלמי': "יוצאים נגד הרדיפה הנפשעת של עמלי התורה בארץ ישראל"

מערכת התחבורה בישראל בדרך למצור: המוני מפגינים המשתייכים ל'פלג הירושלמי' הרשמי יצאו היום (שני) החל מהשעה 17:00 אחר הצהריים לשורה של הפגנות סוערות וחסמו את הכניסה לירושלים וצירי תנועה מרכזיים נוספים ברחבי הארץ, מה שמוביל בשעה זו לעומסי תנועה קשים ולפקקי ענק שנפרסים על פני קילומטרים רבים.

המחאה ההמונית, שיצאה לפועל לאחר דחייה של יממה, מגיעה בעקבות הוראתם של ראשי ומנהיגי הפלג. ברקע הדברים עומד זעם כבד ברחוב החרדי-קיצוני "עקב המשך מעצרם הנפשע של בני הישיבות, שהושלכו לכלא יחד עם כ-50 תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה, ולנוכח רדיפתם של עמלי התורה בארץ ישראל".

מוקדי החסימות: מהבירה ועד לגוש דן

מארגני המחאה קיימו את הבטחתם לצאת לרחובות ולשבש את הסדר הציבורי, כאשר החסימות מתרכזות בכמה מהעורקים הרגישים ביותר במדינה:

צומת גשר המיתרים: הכניסה הראשית לירושלים נחסמה לחלוטין, והתנועה במקום משותקת.

כביש בגין (ירושלים): ציר החצייה המרכזי של הבירה נחסם בנקודות שונות, דבר המקרין על כל שכונות העיר.

צומת גנות (גוש דן): המחאה זלגה גם למרכז הארץ, עם חסימות קשות בכביש 1 המייצרות פקקי ענק בכיוון תל אביב.

"נאבק נגד הפגיעה הקשה בעולם התורה"

מטעם הנהגת 'הפלג הירושלמי' נמסר עם היציאה לכבישים כי מדובר בצעד הכרחי "במחאה חריפה נגד הפגיעה הקשה בעולם התורה ובזכותם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להמשיך לשקוד על תלמודם ללא מורא". בפלג מבהירים כי המחאות לא ייפסקו עד אשר ישוחררו העצורים.

כוחות גדולים של משטרת ישראל, הכוללים שוטרי יס"מ, פרשים ולוחמי מג"ב, זרמו למוקדי ההפגנות המרכזיים – בראשם גשר המיתרים – במטרה לפנות את פעילי הפלג שיושבים על האספלט ולפתוח את הצירים לתנועה. במקום נרשמים עימותים חריפים והמשטרה מבקשת מהנהגים לעשות שימוש באפליקציות הניווט ולבחור בדרכים עוקפות.