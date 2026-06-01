בעקבות השמועות: משפחתו של יונתן רזאל בהודעה לציבור

יונתן רזאל על היצירה כאדם דתי: "יש לי זווית אחרת"

אחיו של המוזיקאי המאושפז משתף בעדכון מעודד על אודות מצבו הרפואי: "הוא בהכרה, מרגיש טוב, אוכל, שותה, מדבר ומחייך"

לאחר הדאגה הרבה שעורר דבר אשפוזו של הזמר יונתן רזאל, אחיו, היוצר והזמר אהרון רזאל, מפרסם הודעה רשמית ומבקש להרגיע את קהל המעריצים והמתפללים.

במסר ששיתף כתב אהרון רזאל כי אחיו אכן נמצא בבית החולים, אך ביקש להבהיר כי המציאות מעודדת בהרבה מכפי שהצטייר בתחילה. "ההודעה שיצאה לתקשורת הייתה מפחידה באופן מוגזם", ציין האח בהתייחסו לדיווחים הראשוניים.

"אוכל, שותה ומחייך"

לדבריו של אהרון, יונתן נמצא בהכרה מלאה ותפקודו מעורר אופטימיות רבה. "הוא מרגיש טוב, אוכל, שותה, מדבר ומחייך", סיפר על המתרחש בחדר האשפוז, והוסיף כי נכון לעכשיו המדדים הרפואיים שלו מוגדרים יציבים.

בסיום דבריו ביקש אהרון להודות להמוני בית ישראל על הליווי והתמיכה בימים האחרונים. "מודים על התפילות והדאגה", כתב, אך הדגיש כי המלאכה עוד לא הושלמה: "רק צריכים עוד כמה תפילות! שנזכה לבשר בשורות טובות".