ברנע לעובדי המוסד: "עמדו לימין גופמן; הצלחתו היא הצלחתנו"

שעה לאחר הכרעת בג"ץ שדחתה את העתירות ואישרה את המינוי, שיגר ראש המוסד היוצא מסר אישי ופנים-ארגוני לקראת כניסתו של מחליפו לתפקיד. מחר ייערך טקס החלפת הפיקוד הרשמי במטה הארגון במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה.

בעקבות האור הירוק הסופי שניתן אחר הצהריים מבית המשפט העליון, מתחילים במערכת הביטחון ובמטה המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים לברך על המוגמר ולהיערך באופן מיידי לכניסתו של ראש הארגון החדש.

ראש המוסד היוצא, דוד (דדי) ברנע, פנה הערב במסר אישי מיוחד, פנים-ארגוני, לכלל מפקדי ועובדי הארגון החשאי, וקרא להם להתגייס באופן מוחלט למען הצלחתו של מחליפו, האלוף רומן גופמן.

ברנע: "הצלחתו של האלוף גופמן היא הצלחת המדינה כולה"

באיגרת ששיגר ברנע לעובדים, הוא ביקש להניח מאחור את הסערה המשפטית והציבורית שליוותה את המינוי בשבועות האחרונים, ולמקד את כלל הקשב הארגוני במשימות הביטחוניות הרגישות המונחות על הפרק. "אני מצפה מכולכם לעמוד לימינו של האלוף גופמן, ולהמשיך לסייע לו בכניסתו לתפקיד באופן הטוב ביותר", כתב ברנע לעובדי ומפקדי המוסד. "לפנינו אתגרים מורכבים העומדים בליבת ביטחון מדינת ישראל ובהם למוסד תפקיד מרכזי ומשפיע. הצלחתו של האלוף גופמן היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל כולה".