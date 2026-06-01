היועמ"שית בתגובה ראשונה להפסד הצורם בבג"ץ

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מסרה כעת (שני) את תגובתה להפסד הצורם בבג"ץ רומן גופמן.

בהודעתה היא מסרה כי "הייעוץ המשפטי לממשלה בחן את קביעתו של הנשיא בדימ' גרוניס בעניין המינוי ואת הראיות בתיק באופן מקצועי וגיבש עמדה שמשקפת את האמת המקצועית שלו על בסיס התשתית העובדתית. עמדתנו נדחתה על ידי בית המשפט, ולמותר לציין שאנו מכבדים את פסיקת בית המשפט.

הייעוץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית לממשלה באופן אישי יסייעו ככל הנדרש והניתן לאלוף גופמן בביצוע תפקידו החשוב כראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה והייעוץ המשפטי לממשלה כולו מאחלים לאלוף גופמן הצלחה רבה בתפקיד".

נזכיר כי בג"ץ דחה היום ברוב של 2-1 את העתירות נגד מינוי רומן גופמן, ובפה אחד דחה את עמדתה של היועמ"שית. נזכיר כי מיארה היתה צריכה לייצג את עמדת הלקוח שלהף ראש הממשלה, אלא שהיא החליטה שלא לעשות זאת ולמעשה הפסידה לו בבית המשפט.