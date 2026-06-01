תתארח בהופעה של נועה קירל: כוכבת "כמעט מלאכים" נחתה בישראל

רגע אחרי הנחיתה, כוכבת הטלנובלה מתכוננת לדואט הענק עם נועה קירל בראשון לציון

כוכבת "כמעט מלאכים", אמיליה אטיאס, נחתה היום (שני) בישראל ותועדה בתמונות ראשונות ומרגשות מיד לאחר הגעתה.

אטיאס לא הגיעה לכאן כדי לנוח; בימים הקרובים היא תתמקם במלון אינטרקונטיננטל דיוויד בתל אביב, ומשם תמשיך ישירות ללוז צפוף בחדר החזרות. כל זה קורה כהכנה לאירוח המצופה שלה בהופעות של כוכבת הפופ נועה קירל, שיתקיימו השבוע באמפי MAX בראשון לציון בתאריכים 04.06 ו-06.06.

כזכור, המפגש המטורף הזה בין שתי הכוכבות נדחה בחודש, לאחר שהמופע היה אמור להתקיים בחודש שעבר במקור בפארק הירקון בתל אביב. עכשיו, כשכולם כבר בארץ, נותר רק לחכות לעלייה לבמה.