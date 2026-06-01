מינוי חדש במשרד הביטחון "מחויבים לשמור על סודות המדינה"

טקס חילופים נערך היום (שני) בקריה בתל אביב, במסגרתו מונה גיל רייך לממונה על ביטחון מערכת הביטחון (מלמ"ב) במשרד הביטחון. הטקס התקיים בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, ובהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם.

רייך, שמביא עימו ניסיון של שלושה עשורים במערכת הביטחון, כיהן בעברו כסמנכ"ל למדיניות ואסטרטגיה בוועדה לאנרגיה אטומית, כמשנה לראש המל"ל, ובתפקידו האחרון שימש כממלא מקום היועץ לביטחון לאומי וראש המועצה לביטחון לאומי. הוא מחליף בתפקיד את תא"ל (מיל') יובל שמעוני, שסיכם קדנציה בת חמש שנים בראשות הארגון החשאי.

נתניהו: "שומרים על הסודות הכמוסים ביותר"

במהלך הטקס, הדגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו את חשיבותו האסטרטגית של הארגון, המופקד על מניעת דליפת מידע רגיש וביצור חוסנה של מערכת הביטחון. "המלמ״ב אחראי על שמירת הסודות הכמוסים של מדינת ישראל ומעניק לנו יתרון גדול מול האויב", אמר נתניהו. "מאחורי המאמץ הזה עומדים אנשים חדורי שליחות, שעושים עבודה יוצאת מהכלל. שמעוני, אני מבקש להודות לך מקרב לב. גיל, אתה נכנס לתפקיד עם ידע נרחב בתחומים קריטיים, ואני בטוח שתמשיך ותרחיב את הפעילות".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס בדבריו לאתגרים המורכבים שאיתם התמודד המערך בשנים האחרונות, ובפרט במהלך המלחמה: "בשנים האחרונות הוכיח מערך המלמ"ב, פעם אחר פעם, את חשיבותו מול ניסיונות ריגול, מתקפות סייבר, מאמצי חדירה של גורמי טרור ומדינות אויב וניסיונות לפגוע בנכסים אסטרטגיים. גיל, כל מי שמכיר את הדרך שעברת יודע שאתה האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון".

"קיומנו אינו מובן מאליו"

ראש מלמ"ב הנכנס, גיל רייך, הודה לראש הממשלה על תקופת העבודה המשותפת במל"ל, וציין את כובד האחריות המונח על כתפיו עם כניסתו לתפקיד החדש. "שלוש השנים האחרונות המחישו באופן הברור ביותר עד כמה קיומנו אינו מובן מאליו, ואנו מחויבים להמשיך במסע לבצרו ולחזקו מידי יום", הצהיר רייך. "זוהי חובתו של מלמ"ב, להמשיך ולשמור על סודות המדינה ועליונותה הטכנולוגית ועל ביטחון עובדי מערכת הביטחון, תוך אפשור מגמת הצמיחה של התעשיות הביטחוניות".

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, הודה לראש המערך היוצא שמעוני, וציין כי השינויים שהוביל במלמ"ב אפשרו למשרד לייצר שותפויות בינלאומיות יוצאות דופן ולממש את הרפורמה בייצוא הביטחוני.

שמעוני עצמו חתם את הטקס בנימה אישית: "העוצמה הישראלית נשענת גם על עקרונות שלפעמים נסתרים מהעין: הסודיות, החשאיות וההונאה. מלמ״ב מגלם בתוכו אנשים יוצאי דופן באיכותם, עם מסירות עצומה ואמונה בצדקת הדרך".