ארוחה בתבנית אחת: עוף ופתיתים שסוגרים לכם את הערב

הימים העמוסים של אמצע השבוע מציבים בפנינו, ההורים, אתגר קבוע: איך להעמיד ארוחת ערב מזינה, חמה וכזו שכל הילדים יאהבו, בלי לבלות שעות במטבח ובלי לסיים עם כיור עולה על גדותיו. הפתרון נמצא בקסם של "תבנית אחת".

המתכון הבא משלב בין שני כוכבים אהובים במטבח הישראלי – שוקי עוף עסיסיים ופתיתים של ילדות. בזמן שהתבנית נחה בתנור, הפתיתים סופגים לתוכם את כל המיצים של העוף ורוטב העגבניות העשיר, והופכים לרכים וממכרים. התוצאה היא ארוחה שלמה, מנחמת ומלאה בטעמים, שמשאירה אתכם עם תבנית אחת בלבד לשטוף בסוף הערב.

המצרכים שצריך:

העוף: 4-6 שוקיים או ירכיים נקיים (מה שהילדים הכי אוהבים).

הפתיתים: 2 כוסות פתיתים (ישר מהשקית, ללא בישול מוקדם).

הירקות: 1 בצל בינוני קצוץ דק, 1 גזר גדול מגורר בפומפייה (פתרון מעולה להגנבת ירקות לילדים).

לרוטב: 1 קופסה קטנה של רסק עגבניות (100 גרם) + 1 כוס עגבניות מרוסקות דק.

הנוזלים: 3 כוסות מים רותחים.

תיבול ושמן: 3 כפות שמן זית, 1 כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית כורכום, 1 כפית אבקת שום (או 2 שיני שום כתושות), כפית מלח שטוחה ורבע כפית פלפל שחור.

שלבי ההכנה:

סוגרים ומזהיבים (אופציונלי אך משדרג): מטגנים קלות את הבצל הקצוץ ואת חלקי העוף במחבת או ישירות בתבנית (אם היא מתאימה לכיריים) עם מעט שמן, עד שהעוף משנה את צבעו ומקבל מעט צבע מוזהב. סידור התבנית: בתבנית חסינת אש עמוקה (כמו פיירקס) מפזרים באופן אחיד את הפתיתים היבשים ואת הגזר המגורר ומערבבים ביניהם קלות. רוקחים את הרוטב: בקערה נפרדת מערבבים היטב את המים הרותחים, רסק העגבניות, העגבניות המרוסקות, שמן הזית והתבלינים עד לקבלת נוזל אחיד. הרכבת המנה: מניחים את חלקי העוף מעל מצע הפתיתים, ושופכים את הרוטב החם באופן אחיד מעל הכל. חשוב לוודא שכל הפתיתים מכוסים היטב בנוזלים. האפייה: מכסים את התבנית היטב בנייר אפייה ומעליו שכבה הדוקה של נייר כסף. אטימה מוחלטת היא הסוד לפתיתים מבושלים ורכים! מכניסים לתנור שחומם מראש ל-200°C למשך שעה. השחמה סופית: מסירים בזהירות את הכיסוי ומחזירים לתנור למשך 10-15 דקות נוספות, עד שהעוף מקבל גוון שחום ומשגע והפתיתים בחלק העליון הופכים מעט קריספיים.

טיפ לשדרוג: אם הילדים שלכם זורמים על ירקות, אל תהססו להוסיף לתבנית קוביות קטנות של תפוחי אדמה, פרחי ברוקולי או חופן אפונה ירוקה בשלב ערבוב הפתיתים. בתאבון!