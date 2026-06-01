אחרי 3 חודשים: אוגדה 146 עוזבת את גבול לבנון

עוזבים את הקו. אוגדה 146

לאחר שלושה חודשי לחימה: אוגדה 146 השלימה את סבב הלחימה השלישי שלה ואת פעילותה בדרום לבנון. חיסלו 550 מחבלים והשמידו 2,700 מטרות טרור

עוזבים את הקו. אחרי שלושה חודשים, אוגדה 146 עוזבת את גבול לבנון.

האגודה פעלה במהלך שלושת החודשים האחרונים במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, בעיקר בגזרה המערבית (חוף הים). האוגדה התקדמה עד ראס באידה - כ-12 ק"מ מראש הנקרה.

בפעילותה היא חיסלה מחבלים, השמידה תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ולהסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל.

מפקד האוגדה תא"ל בני אהרון מסכם את הקו (דובר צה"ל)

במהלך פעילותם, הכוחות חיסלו יותר מ-550 מחבלים והשמידו יותר מ-2,700 תשתיות טרור, ביניהן: יותר מ-200 מחסני אמצעי לחימה שהושמדו בסיוע חיל האוויר ועשרות תוואים תת-קרקעיים שהושמדו בשיתוף יחידת יהל״ם.

כעת יהיו בדרום לבנון שתי אוגדות האוגדה המרחבית 91 ואוגדת הסדיר והמילואים 36.