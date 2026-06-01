בג"ץ קובע: רומן גופמן - ראש המוסד הבא

שופטי בג"ץ דחו היום (שני) את העתירות נגד רומן גופמן, ובכך למעשה נקבע סופית כי גופמן יהיה ראש המוסד הבא.

ההחלטה התקבלה ברוב, השופט עופר גרוסקופף והשופט אלכס שטיין. השופטת דפנה ברק-ארז בדעת מיעוט סברה כי יש להמשיך בתהליך הבדיקה של שאלות שנותרו פתוחות ולצורך כך להוציא צו על-תנאי וצו ביניים, מבלי לקבוע דבר לחובתו של האלוף גופמן.

אך כאמור ההחלטה לדחות את העתירות התקבלה ברוב של 2-1. דעת הרוב בבג"ץ: "התנהלותו של האלוף גופמן בקשר לפרשת אלמקייס אינה כזו המטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה העשוי לפסול אותו מלשמש כראש המוסד.

הטענות כי האלוף גופמן הפעיל במודע קטין או כי הטעה במכוון את גורמי צה"ל ביחס לחלקה של אוגדה 210 בפרשת אלמקייס לא בוססו בראיות שהוצגו לפני הוועדה; הטענה כי האלוף גופמן "הפקיר" במסגרת פרשת אלמקייס גורמים שפעלו בשליחותו היא טענה שגויה, הנובעת מהצגה שגויה של מהות הפרשה, והתעלמות מחלקה הזניח של אוגדה 210 בחקירה הביטחונית והפלילית שהתנהלה לגביה;

לבסוף, אין חולק כי נפלו כשלים בהתנהלותו של האלוף גופמן בקשר לפרשת אלמקייס, ובשל כך אף ננקט נגדו בשעתו צעד משמעתי על ידי מפקד פיקוד הצפון דאז, ואולם כשלים אלה אינם נוגעים לעניינים של טוהר המידות. המסקנה העולה מכך היא שהחומר הרב שהוצג לוועדה ביחס לפרשת אלמקייס מלמד כי אין בה כדי להכתים את הקריירה המרשימה של האלוף גופמן בכתם ערכי. משכך אין היא מצדיקה את פסילתו מלשמש בתפקיד ראש המוסד".

מהלומה קשה ליועמ"שית

השופט אלכס שטיין כתב נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה: "אני דוחה בשתי ידיים את הניסיון הפסול להפוך את ההליך שלפנינו ל״משפט גופמן״, שמטרתו לקבוע האם גופמן ראוי לעמוד בראש המוסד.

ניסיון זה בא לידי ביטוי, למשל, בהגשת מכתבו של ראש המוסד היוצא, אשר חיווה את דעתו לגבי כשירותו של גופמן לעמוד בראש הארגון; ואודה, כי התקשיתי עד-מאד להבין את עמדת היועצת המשפטית לממשלה (להלן: היועצת) אשר סברה כי עיון בחוות דעת זו יסייע בידינו בביקורת שיפוטית על החלטת הוועדה בעניינו של גופמן".

בנוסף, שטיין מציע לחייב את התנועה לאיכות השלטון בתשלום הוצאות כבדות: כיצד ייתכן אפוא שמי שבא בשערינו בכובעו כ"עותר ציבורי" מכנה את האלוף גופמן, ללא ביסוס עובדתי ומשפטי, בשם ״עבריין סדרתי״ והאשמה חמורה זו נרשמת בפרוטוקול הדיון בבית המשפט העליון כדבר שבשגרה?".

כניסתו לתפקיד - כבר ממחר

בעקבות פסיקת בג"ץ, המינוי ייצא אל הפועל כמתוכנן ללא דחיות נוספות. גופמן צפוי להיכנס באופן רשמי לתפקידו החדש כראש ארגון הביון כבר מחר.

בהחלטתו זו למעשה, בג"ץ זורק את היועמ"שית מכל המדרגות וקובע כי המינוי יצא לפועל למרות שגם לאחר ההחלטה בפעם השניה של ועדת גרוניס, על כך שניתן למנות את גופמן, היא המשיכה לטעון שהמינוי לא ראוי.







