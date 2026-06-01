הילד צפה ברצח אמו, נגרר לאמבטיה ושמע: "היום אתם מתים"

כתב אישום הוגש נגד ליאור ואנונו בגין רצח בת זוגו וניסיון לרצוח את בנה בן ה-9

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ליאור ואנונו (39) מבאר שבע, לאחר שרצח את בת זוגו וניסה לרצוח את בנה בן ה-9, שהיה עד למעשי הרצח.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד שרון שוורץ מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי ואנונו ומירב אדרי ז"ל התגוררו יחד עם שני ילדיהם המשותפים ועם בנה בן ה-9 מנישואים קודמים.

על פי כתב האישום, ביום 20.4.26, בשעות הבוקר המוקדמות, גמלה בליבו של ואנונו החלטה להמית את השניים. לשם כך עטה כפפות על ידיו, הצטייד בסכין מטבח וניגש לחדר השינה שבו שהתה המנוחה. שם דקר אותה מספר פעמים בפלג גופה העליון.

"היום אתם מתים"

הקטין, ששמע את צעקות אמו, הגיע לחדר השינה והבחין בואנונו דוקר אותה. בשלב זה הבחין ואנונו בקטין, אחז בו, גרר אותו לחדר האמבטיה ואמר לו "היום אתם מתים" לאחר מכן דקר אותו בכוונה להמיתו, הותיר אותו פצוע ומדמם בתוך האמבטיה ופתח את זרם המים.

כעבור זמן מה הזעיק ואנונו את כוחות ההצלה. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה של המנוחה. הקטין פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה, טופל בחדר טראומה ואושפז במשך מספר ימים.

רצח בנסיבות מחמירות

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד שוורץ כי מדובר בנאשם אכזרי וקר רוח אשר החליט לרצוח את בת זוגו ולנסות לרצוח את בנה הקטין בן ה-9 וכל זאת מסיבה שאינה ברורה.

לואנונו יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות וניסיון רצח. התיק נחקר על ידי ימ"ר נגב.