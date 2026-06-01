ברודני: "ישראל ביתנו הכי מייצגת את הציבור הדתי לאומי"

ראש עיריית גבעת שמואל ויו"ר מטה הסרוגים בישראל ביתנו, יוסי ברודני, מסביר בראיון לסרוגים מדוע עזב את הליכוד; תוקף את "חוק ההשתמטות"; דורש הכרעה צבאית בלבנון וקורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר: "הציבור הדתי לאומי צריך להיות מוביל ולהיות בהנהגה של מדינת ישראל"

יוסי ברודני, המכהן כבר כ-20 שנה כראש עיריית גבעת שמואל, הפך בשנתיים האחרונות לאחד הקולות הבולטים במפלגת 'ישראל ביתנו'.

בראיון לתכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק, הוא מציג תפיסת עולם ימנית-ליברלית המבקשת לשלב בין ערכי התורה, השירות הצבאי והשותפות בחברה הישראלית.

יוסי ברודני בראיון בתכנית 'כיפות ברזל'

יוסי ברודני בראיון לכיפות ברזל (אולפן סרוגים)

מהפכת המצוינות בגבעת שמואל

הראיון נפתח בסקירת ההצלחה המוניציפלית של גבעת שמואל, עיר שמובילה בנתוני הגיוס ובמדדי החינוך הארציים.

גבעת שמואל היא עיר ששינתה את פניה... מקום ראשון בחינוך, מצוינות להייטק. תספר לנו איך ראש עיר עושה כזאת מהפכה?

ברודני: כדי להצליח קודם כל צריך להביא אנשים טובים... הגדרת יעדים מאוד מאוד ברורים ששמים את החינוך ואת הערכים בראש סדר עדיפויות... כשאני נכנסתי לעיר גבעת שמואל הייתה פחות מ-70% זכאות לבגרות, היום אנחנו נמצאים עם 99% זכאות לבגרות. רק השבוע פורסמו הנתונים... אנחנו במקום הראשון בארץ בפער אדיר".

ברודני הדגיש כי העיר מובילה גם בערכים: "אנחנו מקום ראשון בגיוס לצה"ל, מקום ראשון בקצונה... 72% מהנוער נמצאים בתנועות נוער".

"הליכוד איבד את הערכים שלו"

אחד הנושאים המרכזיים בראיון היה המעבר של ברודני מהליכוד לישראל ביתנו, והביקורת שלו על הממשלה הנוכחית.

נתנאל איזק: "ראש עיר, ציבור דתי לאומי כל כך חזק... ואתה אומר ליברמן? אתה היית בליכוד".

ברודני: "הייתי בליכוד, הייתי בבית היהודי... הליכוד איבד את הערכים שלו. הוא כבר לא מפלגה ימנית, הוא לא מפלגה ליברלית, הוא מפלגה חרדית-לייט... ממשלת הליכוד בשלוש שנים האחרונות בכלל לא דאגה לא לתושבי הצפון, לא לתושבי הדרום, לא דאגה לחיילים... היא טיפלה בדברים שהם מאוד סקטוריאליים".

לדבריו, גם מפלגת הציונות הדתית אינה מייצגת את כלל הציבור הדתי: "מפלגת הציונות הדתית מייצגת ציבור מסוים מאוד בגוונים הגדולים של הציבור הדתי הלאומי".

חוק הגיוס ולימודי ליבה: "כולם מתחת לאלונקה"

ברודני התייחס בחריפות לסוגיית השוויון בנטל ולעמדת 'ישראל ביתנו' בנושא.

נתנאל איזק: "ישראל ביתנו אומרת כולם מתגייסים קודם כל, ומפה להתחיל לברור מי לומד תורה ומי הולך לצבא?"

יוסי ברודני: "כולם בגיל 18 מגיעים לבקו"ם והצבא ימיין. יקח קודם כל את מה שהוא צריך... אנחנו לא נגד הציבור החרדי ואנחנו לא נגד תורה... אבל בסופו של דבר כולם חייבים להתגייס או לעשות שירות לאומי... אי אפשר שיהיה קהלים כאלה ואחרים שיהיו מחוץ לעלונקה".

הוא הוסיף כי הבעיה נעוצה בהנהגה: "המנהיגות החרדית רוצה לשמור לעצמה את השליטה בציבור החרדי ולכן להם טוב שאנשים האלה לא יתגייסו ולא יכנסו למעגל העבודה... לא יכול להיות שבמקום לבוא ולעזור לאנשי המילואים שקורסים תחת הנטל, הולכים ומשקיעים מיליארדים בדברים אחרים".

נמאס מהדשדוש: הגיע הזמן להכריע בלבנון

כקצין צנחנים במילואים ששירת בלבנון, ברודני מבקר את ה"דשדוש" הצבאי.

נתנאל איזק: "אנחנו רואים שאנחנו בעצם בלבנון מדשדשים במקום".

יוסי ברודני: "ממשלת השבעי באוקטובר לא יודעת להכריע. אין הכרעות לא בעזה עם החמאס שמתעצם... והגיע הזמן להכריע בלבנון. אי אפשר לבוא לתושבי הצפון ולהגיד להם סבב אחרי סבב... צה"ל הוא לא הבעיה, לצה"ל יש את הצבא הטוב בעולם... צה"ל יודע להכריע, אבל הכרעה היא לא רק בשדה הצבאי היא גם בשדה המדיני".

בנוגע לסיוע ההומניטרי לעזה אמר: "הסחורות אלה מגיעות לחמאס והחמאס מחזק את כוחו... הגיע הזמן להתנתק מרצועת עזה לחלוטין".

חקירת השבעה באוקטובר

ברודני קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית ללא דיחוי.

ועדת חקירה ממלכתית חובה

ברודני: "ברור שועדת חקירה ממלכתית... צריך גוף חיצוני שחוקר אותו ובודק אותו ומסיק מסקנות... הפוליטיקאים הם היחידים שלא לקחו אחריות... שימנו ועדה בראשות שופט, שישימו שם אנשי מקצוע. חבל שזה לא קרה כבר, כי ככל שאנחנו מתרחקים מהדבר הזה לא נדע את חקר האמת".

אסוציאציות וסיכום

לסיום, ענה ברודני ב"פינג-פונג" קצר על דמויות ומונחים:

נתניהו: "עשה דברים נפלאים אבל צריך ללכת הביתה".

"עשה דברים נפלאים אבל צריך ללכת הביתה". ליברמן: "ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל".

"ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל". סמוטריץ ': "תרשה לי לא להגיב".

"תרשה לי לא להגיב". חוק הגיוס: "גיוס לכולם".

"גיוס לכולם". גבעת שמואל: "אהבת חיי".

ברודני חתם בקריאה לציבור הדתי-לאומי: "זאת המפלגה המייצגת בצורה הטובה ביותר את הציבור הדתי הלאומי הליברלי, זה שדוגל ב'חיה ותן לחיות'... אנחנו לא נוותר בנושא של גיוס לכולם, לא נוותר על לימודי ליבה ולא נוותר על ארץ ישראל השלמה".