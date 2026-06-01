נפרדים מהפפרוני: המהפך הקיצוני של הפיצה המפורסמת בירושלים

שינוי דרמטי בעולם הקולינריה הירושלמי: הסניף הוותיק של אחת מרשתות הפיצה המפורסמות בארץ, שרגילות למכור פיצות לא כשרות, נפרד מהשילוב של הבשר והגבינה, ועובר לכשרות מהדרין

רשת הפיצות הבינלאומית פאפא ג'ונס, הנחשבת לאחת השרשראות הצומחות ביותר בעולם עם נוכחות ביותר מ-60 מדינות, מובילה מהלך חסר תקדים בירושלים שישנה את מפת הקולינריה המקומית.

במסגרת אסטרטגיית התרחבות רחבה בהשקעה של כ-4 מיליון שקלים, הרשת פותחת סניף חדש בכשרות מהדרין בקמפוס של האוניברסיטה העברית (ברחוב ישעיהו ליבוביץ 28). אך הבשורה הגדולה ביותר שמסעירה את חובבי האוכל בעיר נוגעת דווקא לסניף הוותיק והראשון של הרשת בירושלים, הממוקם ברחוב קרן היסוד 38.

מהפך מקצה לקצה: מלא כשר – למהדרין

עד לאחרונה, הסניף בקרן היסוד פעל במתכונת לא כשרה והיה מוכר בזכות הפיצות האמריקאיות הקלאסיות שכללו תוספות בשריות כמו פפרוני. כעת, במהלך קיצוני ומפתיע, מודיעה הרשת כי הסניף משנה את פניו לחלוטין ועובר לפעול במתכונת חלבית כשרה למהדרין.

הסניף הכשר הירושלמי של פאפא ג'ונס צילום: באדיבות פאפא ג'ונס

המשמעות היא מהפך מוחלט: המטבח הוכשר מהיסוד, התוספות הבשריות הוסרו כליל מהתפריט, והסניף הופך נגיש באופן מלא לסטודנטים, עובדי הקמפוס, תושבי האזור וקהל שומרי הכשרות האדוקים בעיר.

מוטי וחן ריכטר, בעלי פאפא ג'ונס ישראל, מסבירים את המהלך: "פתיחת הסניפים משקפת את אמון הציבור ברשת ואת הביקוש לפיצה הייחודית שלנו. קבלת כשרות המהדרין היא חלק ממהלך רחב יותר שמטרתו לענות על הביקוש לחוויית פאפא ג'ונס בקרב קהלים שומרי הכשרות, לצד פניה לקהלים חדשים עם פיצה איכותית, נגישה וכשרה למהדרין".



