חודשים לפני הבחירות: יועז הנדל בהודעה לציבור

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הודיעה היום (שני) על יציאה לפריימריז - ליו"ר ולרשימה.

התהליך הדמוקרטי במפלגת המילואימניקים החל לפני מספר חודשים, שבהם בוצעו בחירות להנהגת המפלגה, מונתה ועדת הבחירות על ידי ההנהגה ויצרה את שיטת הפריימריז שתונהג. כעת הם יוצאים לבחירות מקדימות לראשות המפלגה, ולרשימת המפלגה בבחירות לכנסת ה-26. במפלגה מדגישים כי רק מי ששירת בשירות צבאי או לאומי יוכל להתמודד לרשימה.

עוד נמסר בהודעה כי ניתן להתפקד למפלגה עד ה-3.6 על מנת להגיש מועמדות להתמודדות בבחירות המקדימות, ב-4.6 תפתח האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ולרשימה לכנסת, ועד ה-5.6 יהיה ניתן להגיש מועמדות.

הבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו ביום שני ה-8.6, הבחירה תתבצע על ידי הנהגת המפלגה הנבחרת המונה כ-40 אנשים, ומורכבת מבני משפחות שכולות, פצועי מלחמה, משרתי מילואים ופעילים חברתיים שהובילו את המאבק בהשתמטות בשנתיים האחרונות. הבחירות המקדימות לרשימה לכנסת ייערכו ב-16.6, בהן ההצבעה תהיה פתוחה לכלל המתפקדים אשר התפקדו כדין עד ה-5.6.

אלמוג רום, מנכ"לית מפלגת המילואימניקים מסרה: "בתור תנועת המונים שהתגבשה וצמחה מתחילת המלחמה, חשוב לנו לתת ביטוי וייצוג לאלפי המתפקדים שהיו השותפים שלנו לאורך הדרך. על סמך האנשים שהצטרפו אלינו בשנתיים האחרונות, אנחנו משוכנעים שהרשימה שתגובש תהיה מגוונת, איכותית, מקצועית ומורכבת כולה מהציבור המשרת".