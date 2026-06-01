סערת הציון למתן פרץ: הדרמה ב"רוקדים עם כוכבים"

אחרי הציון "2" המעליב מדוד דביר והשמועות על פיצוץ מאחורי הקלעים, זה מה שקרה באמת בהפקה של ריאליטי הריקודים של קשת 12

עולם הבידור עוד לא נרגע מהשקת עונת הבכורה של "רוקדים עם כוכבים" (קשת 12), אבל נראה שהדרמה האמיתית התחוללה בכלל מאחורי הקלעים. אחרי שנחשף כי הסטנדאפיסט מתן פרץ נפגע קשות מהציון ההיסטורי והנמוך (2) שהעניק לו השופט הקשוח דוד דביר, ואף סירב בתחילה לחזור לאולפן – כעת מגיעה התפנית בעלילה.

כזכור, הביקורת של דביר לא רק הציבה את פרץ ואת הרקדנית שאיתו, בתחתית הטבלה עם 17 נקודות בלבד, אלא גם הציתה עימות חזיתי ויוצא דופן בשולחן השופטים. חיים פרשטיין ואנה ארונוב לא נשארו חייבים ויצאו להגנתו של הקומיקאי בשידור חי, בטענה שמדובר ביחס לא הוגן. כך על פי הפרסום ב"וואלה סלבס".

על פי הפרסום, מתן פרץ לקח קשה מאוד את הציון וסירב לדבר עם אנשי ההפקה לאחר הצילומים. עם זאת בסביבתו של הסטנדאפיסט מספרים כי למרות התחושות הקשות באותו ערב, והרצון הראשוני "לשבור את הכלים" מול אנשי ההפקה, פרץ כבר חזר ללוח זמנים צפוף של אימונים.

האם דוד דביר יתרכך בפרק הבא, או שמא מדובר בתחילתה של יריבות שתלווה את העונה כולה? נמשיך לעקוב.








