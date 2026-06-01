לא מסתירים את הפציעה, גאים בה: לוחמי צה"ל כובשים את המסלול

פרויקט "מורפוזה" המשותף לשנקר ולעיריית תל אביב-יפו מציב את פצועי "חרבות ברזל" במרכז הבמה. הלבוש החדש לא נועד להסתיר את הפציעות, אלא לחבק אותן, להבליט את הסיפור האישי ולנרמל את הנוכחות שלהם במרחב הציבורי

המציאות הישראלית המורכבת של השנים האחרונות הולידה יוזמה מרגשת ומעוררת השראה: פרויקט "מורפוזה" של מכללת שנקר ועיריית תל אביב-יפו. הפרויקט מציב לוחמים שנפצעו באורח קשה במלחמת "חרבות ברזל" במרכז הבמה של עולם האופנה – לא כדי להסתיר את הפציעה או "להשתלב" בכללים הקיימים, אלא כדי לשנות אותם לחלוטין ולבנות את הבגד סביב גופם החדש והסיפור האישי שלהם.

במהלך החודשים האחרונים ליוו סטודנטים לעיצוב את הלוחמים מקרוב, הקשיבו לסיפורי הגבורה והשיקום, ולמדו את האתגרים היומיומיים שלהם. בין המשתתפים ניתן למצוא את עמרי רוזנבליט, מפקד צוות בסיירת צנחנים שאיבד את רגלו בחאן יונס, ואמיתי ארגמן, לוחם מגלן שנותר קטוע שתי רגליים. עבור כל לוחם עיצבו הסטודנטים שתי מערכות לבוש: האחת יומיומית ופונקציונלית, והשנייה נועזת, המעניקה להם נוכחות וביטוי עצמי במרחב הציבורי.

עמרי רוזנבליט צילום: יחצ

שיאו של הפרויקט יתקיים ב-9 ביוני בתצוגת אופנה ייחודית בכיכר ביאליק ההיסטורית בתל אביב, שם יצעדו הלוחמים על המסלול ויהפכו את הרעיון האקדמי למציאות חיה ברחוב.

אמיתי ארגמן צילום: יחצ

"עיצוב אינו רק אסתטיקה אלא גם אחריות, הקשבה ויכולת לייצר תחושת שייכות ונראות", מסביר אילן בז'ה, מנהל המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר. מוטי רייפ, חבר מועצת העיר, הוסיף: "הבחירה להפוך לוחמים לשותפים מלאים היא אמירה אנושית עמוקה על כבוד ועל זכותו של כל אדם להרגיש שייך ונוכח".

הפרויקט מתקיים בשיתוף המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר, בראשות אילן בז'ה, ובית הספר לתקשורת חזותית בשנקר, בראשות תמר בר־דיין, שליוו את המהלך הוויזואלי והקריאטיבי של הפרויקט. את הקורס הובילו מאיה ארזי, תמר מני והלן סופרין. מפיק, מנהל קריאיטייב וניהול אומנותי של הפרויקט: בן שנפר.