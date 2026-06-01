נועה מוזס מחתונמי במתקפה נגד ההפקה של התוכנית: "זה הזוי"

סרטון נוקב שהעלתה אמש (ראשון) לחשבון האינסטגרם שלה, ביקשה נועה מוזס מחתונמי להבהיר את האמת מאחורי הרגעים הקשים ששודרו על המסך. בניגוד לרושם שנוצר אצל הצופים בפרק ירח הדבש – כאילו הסתירה שעות ארוכות את דבר מות אביה הפתאומי מבן זוגה לתוכנית, ארי – מוזס מבהירה כי המציאות הייתה שונה לחלוטין.

"איך שזה קרה, עוד לא עברה דקה וסיפרתי לארי, והוא היה איתי בזה", הבהירה מוזס, ויצאה נגד חוסר הדיוק בעריכת הפרק, שיצר מתח מלאכותי על גבה של הטרגדיה המשפחתית. כידוע, הפרק הציג את אחד הרגעים המטלטלים ביותר שנראו על המסך, שבו קיבלה מוזס את הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של אביה במהלך הצילומים.

"אבא שלי, גיבור ישראל, לא יהיה חלק מרכילות"

מוזס פתחה את דבריה בצורה נחרצת וחד-משמעית: "זה הולך להיות מאוד מאוד קצר, מאוד ברור, עם מסר אחד. אבא שלי, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, לא יהיה חלק משום רכילות ומשום דבר שקורה פה ברשת, בהפקה, בעריכה. זה לא רלוונטי, וזה פשוט הזוי".

הביקורת המרכזית של מוזס הופנתה ישירות לצוות העורכים, שלטענתה שינו לחלוטין את הדינמיקה האמיתית שהתרחשה בזמן אמת כדי לייצר דרמה טלוויזיונית: "זה שהעריכה הייתה באופן של 'לא סיפרתי לו שעות' – זו בחירה. זה אחלה סיפור לצוות, שלקח לי זמן לספר והתייעצתי איך לעשות את זה".

"ארי ואני יודעים את האמת, אז קודם כל זה", הצהירה בביטחון, ובכך הדפה את השמועות והפרשנויות שנפוצו ברשתות החברתיות לגבי חוסר כנות או ריחוק מצידה כלפי בן זוגה ברגע המשבר.



שמירה על כבוד המת והמשפחה

בסיום דבריה, פנתה מוזס בצורה ישירה לגולשים ולהפקת התוכנית, תוך שהיא שמה גבולות ברורים ומבקשת לנתק לחלוטין את זכרו של אביה המנוח מעולם הבידור, השמועות והרייטינג. "אני לא נכנסת לזה בכלל", סיכמה מוזס בטון נחרץ. "זה לא רלוונטי. הוא לא יהיה בפה של אף אחד מכם. זהו".