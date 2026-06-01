רוטמן מסיר את הכפפות: "אפעל להעמיד אותו לדין!"

‏ח"כ שמחה רוטמן התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' בנוגע לדבריהם של הנשיא יצחק עמית והיועמ"שית בכנס עורכי הדין באילת.

בדבריו הוא אמר כי "אם שופטי בית המשפט העליון יעשו דברים לא חוקיים המשמעות של הפעולות שלהם תהיה גם חסרת משמעות. שופטים שימונו בדרך הזאת ללא אישור שר המשפטים לא יהיה שום תוקף לפסיקה שלהם. כל שופט שיתמנה בדרך הזאת המינוי שלו בטל ומבוטל.

פסקי הדין שלו הם חסרי משמעות, הם חתיכת נייר שחתם עליה אדם לא מוסמך. כל ממשלה שתהיה יש לה מינימום של כבוד לעצמה, שופט שהתמנה בדרך הזאת, ברגע שהיא נכנסת לתפקיד אחרי הבחירות היא גם מדיחה אותו וגם מעמידה אותו לדין"

רוטמן נשאל האם הוא יפעל להדיח שופט שהתמנה שלא ע"י שר המשפטים ולהעמיד אותו לדין, והשיב: "אני לא אצטרך להדיח כי הוא לא מונה. אם אני אוכל לפעול, אני אפעל להעמיד אותו לדין את השופט שימונה בדרך שכזאת, על התחזות לשופט.

זה עבירה מאוד חמורה. אם אני אקרא לעצמי שופט ואני אחתום על מסמכים שכתוב עליהם פסק דין אני מתחזה. נכון? כי לא מוניתי כדין. בן אדם שחותם על מסמך כאילו הוא שופט, כאשר מינויו לא כדין ולא תקף, הוא עבריין. זה הכל"