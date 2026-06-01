כוויית מגנה את התקיפה האיראנית: "הסלמה מסוכנת"

משרד החוץ של כוויית גינה את התקיפה האיראנית נגדה והזהיר כי מדובר ב"סלמה מסוכנת ופגיעה ישירה בביטחון והיציבות של המדינה"

שעות אחרי שדווח על שיגור כטב"מים וטילים מאיראן לעבר כוויית, במשרד החוץ של כוויית גינו כעת (שני) את התקיפה והזהירו כי מדובר בהסלמה קשה.

"כוויית מגנה בחריפות את ההתקפות האיראניות החוזרות והנתעבות, שמהוות הסלמה מסוכנת ופגיעה ישירה בביטחון והיציבות של המדינה" נאמר בהודעת המשרד. "מדובר בהפרה בוטה של החוק הבינלאומי, החלטות האו"מ ומועצת ביטחון, זאת מעבר לאיום החמור שהוא מהווה על ביטחון אזרחי כוויית והמתקנים החיוניים במדינה".

במשרד החוץ הוסיפו כי "המשך התקיפות הללו יפגע במאמצים להפחית את המתיחות, ומאיים על הביטחון והיציבות באזור. כוויית דוחה באופן מוחלט את הפרקטיקות האגרסיביות הללו".

"כוויית גם שומרת על זכותה המלאה לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על ביטחונה ולהגן על שטחה" הובהר בסיכום. "איראן נושאת באחריות המלאה לתקיפות הנוראיות הללו, בהתאם לחוק הבינלאומי והחלטות האו"ם ומועצת הביטחון הרלוונטיות".