משמרות המהפכה: תקפנו בסיס אמריקאי בכווית

אחרי התקיפה האמריקנית הלילה נגד מטרות איראניות בבנדר עבאס, בטהרן הודיעו כי שיגרו טילים וכטב״מים לעבר בסיס אמריקני בכוויית

העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להסלים גם הבוקר (חמישי), שעות לאחר התקיפות האמריקניות בדרום איראן שעליהן דווח במהלך הלילה.

משמרות המהפכה פרסמו הודעה רשמית שבה טענו כי תקפו בסיס אווירי אמריקני בכוויית, בתגובה למתקפה שביצעו הכוחות האמריקניים נגד עמדות איראניות באזור בנדר עבאס.

לפי ההודעה האיראנית, התקיפה האמריקנית כוונה לעמדה צבאית סמוך לנמל התעופה בבנדר עבאס, ולאחריה החליטו משמרות המהפכה להגיב בירי לעבר הבסיס האמריקני בכוויית.

“תגובה זו היא אזהרה חמורה כדי שהאויב יבין שתוקפנות לא תישאר ללא מענה”, נמסר בהודעת משמרות המהפכה. “אם הפעולות יחזרו על עצמן, התגובה שלנו תהיה חריפה ונחרצת יותר”.

במקביל, הרשויות בכוויית הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות טילים וכטב״מים ששוגרו לעבר המדינה, וכי בוצעו יירוטים בשמי המדינה.

מוקדם יותר הלילה אישר גורם אמריקני כי צבא ארצות הברית תקף יעד צבאי איראני שלטענתו היווה איום על הכוחות האמריקניים ועל השיט המסחרי באזור מצר הורמוז.

לפי וושינגטון, הכוחות האמריקניים יירטו ארבעה כטב״מי תקיפה איראניים שפעלו באזור המצר והיוו “איום ישיר” על הכוחות ועל כלי השיט באזור.

בנוסף לכך, ארצות הברית תקפה גם תחנת שליטה קרקעית איראנית באזור בנדר עבאס, שלפי הטענה הייתה בדרכה לשגר כטב״ם נוסף לעבר הכוחות האמריקניים.