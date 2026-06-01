היועמ"שית מזהירה מהמהלך הבא: אסור שזה יקרה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תוקפת את הממשלה וטוענת: אם זה יקרה - מדינת ישראל תשנה לגמרי את אופייה

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, משתתפת אף היא בכנס לשכת עורכי הדין באילת.

בדבריה היא אמרה כי "אם בעבר התייחסנו לכך שדמוקרטיות נופלות בצעדים קטנים, בשל הקרבה לתום הקדנציה של הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. עם העברת חוק הפיצול וחוק מח"ש מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תשנה לגמרי את אופייה.

במצב שבו הממשלה קוראת שלא לציית לפסקי דין, לא ירחק היום שבו פסק דין של בית המשפט ייתפס בעיני הציבור כבלתי מחייב. גלי ההשפעה של המתקפה על בית המשפט אינם צפויים. קל להצית את האש. קשה לשלוט בגובה הלהבות. יש מי שישאל, אם הממשלה אינה מצייתת להחלטות בית המשפט, מדוע יתר המוסדות והציבור מחויבים בכך?".

עוד אמרה היועמ"שית: "החוק בישראל ברור- חובת הגיוס לצה״ל חלה על הכל. הנטל על המשרתים עצום. הרמטכ״ל זועק לחיילים ואי אפשר יותר להתעלם מכך. המדינה אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון.

לא ניתן לשתף פעולה, מבחינה משפטית, עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים; וביד השנייה הממשלה מאפשרת השתמטות המונית, ויש שיאמרו אף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס. האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית. את המחיר משלם מי שמשרת ולא משתמט".