פיזור הכנסת אושר לקריאה ראשונה; התאריך עדיין לא קבוע

ועדת הכנסת אישרה את חוק פיזור הכנסת לקריאה ראשונה. יו"ר הוועדה ח"כ אופיר כץ מסר כי החוק יקודם, אבל התאריך עדיין נזיל: בין ה-8 בספטמבר ועד העשרים באוקטובר. הסכמות ייתקבלו לקראת הקריאה השנייה והשלישית

פיזור הכנסת מתקדם. ועדת הכנסת, בראשות ח"כ אופיר כץ, אישרה הבוקר (שני) לקריאה ראשונה את הצעת חוק התפזרות הכנסת.

בזמן שיש מלחמה ומצוקה כלכלית, הכנסת מנהלת דיונים ארוכים ומיותרים על הקדמת הבחירות בחודש ואפילו בשבוע.

יו"ר הוועדה, ח"כ אופיר כץ אמר בדיון: הגשנו כל ראש סיעות הקואליציה את הצעת חוק פיזור הכנסת, ובכוונתנו להגיע להסכמות על תאריך עם כל ראשי המפלגות. כולנו ערים למחלוקות בתוך הקואליציה, ובנקודת הזמן הזו עדיין לא הגענו לתאריך מוסכם, ולכן הצענו נכון לעכשיו את טווח התאריכים שבין 8 בספטמבר ועד 20 באוקטובר, וברגע שאנחנו נגיע לתאריך מוסכם אנחנו נשנה את זה, בהתאם, לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

ח"כ פנינה תמנו: שגם הצעת החוק שלה עברה בקריאה טרומית: הכנסת מתפקדת במחטפים ויש לעצור את החקיקה המשתוללת. מציעה שתאריך הבחירות יהיה ב-2 בספטמבר. טווח התאריכים מלמד שהקואליציה לא מגיעה להסכמות ולכן מציעה להיות המגשרת כך שנצביע היום בקריאה ראשונה ומחר נתפזר סופית.

מ"מ ועדת הבחירות המרכזית עו"ד דין ליבנה: "ועדת הבחירות המרכזית תקיים את הבחירות במועד שתקבע הכנסת גם אם יהיה מדובר בפחות מתשעים יום. 90 יום לא קבועים בחוק יסוד הכנסת. אנחנו כן צריכים פרק זמן מזערי כדי להיערך ואנחנו עושים את כל הפעולות הנדרשות כדי להיות ערוכים כמה שיותר מהר. נודה אם הכנסת תיתן לנו מועד שאינו פוחת מ-83 ימים.

עו"ד ליבנה התייחס גם לאפשרות שתאריך הבחירות ייקבע בזמן החגים: "עלו מספר מועדים. המועד המורכב לנו ביותר, שגם הוא אפשרי, הוא 15 בספטמבר שכן הוא בין ראש השנה לכיפור. כך שפרק הזמן שניתן לבצע את ספירת המעטפות הכפולות ולאחר מכן את מבצע בקרת טוהר הבחירות מצטמצם ל-25 שעות פחות. ככל שהכנסת תקבע את המועד הזה נבקש במקביל להאריך לנו את מועד הפרסום בעוד יום אחד לתשעה ימים במקום שמונה".

8 חברי כנסת תמכו בהצעה ו- 4 נמנעו. יו"ר הוועדה הודיע כי ההצעה תעלה לאישור המליאה היום אחה"צ.