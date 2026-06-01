דרמה במשפט: נתניהו בדרישה חריגה מהשופטים

מיני סערה התחוללה היום (שני) במשפט נתניהו, כאשר ראש הממשלה ביקש להגיע לטקס הכנסת ראש המוסד.

נתניהו פנה לשופטים ואמר: יש מחר טקס הכנסת ראש מוסד חדש, זה בבוקר, עד 12:00. והבוקר טקס כניס ראש מלמ"ב.

השופטת רבקה פלדמן השיבה לנתניהו: שהם יתאימו את עצמם אלינו. כשיש עניינים בטחוניים, אין מה לעשות. טקסים? עם כל הכבוד, או שיתאימו את עצמם, או שנמשיך כרגיל. עו"ד נועה מילשטיין: זה אחת ל-4 שנים.

רבקה פלדמן: אז לתאם את זה לצהריים. יש דברים אחרים, כשאין ברירה, אנחנו מבטלים דיונים ולא אומרים מילה, מבטלים כשצריך. במצב שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו מסיימים לסיים, שוב ושוב מנסים, אין מה לעשות, יש מלחמה, אנחנו מקצרים ומקצרים. המינימום הוא שכשזה לא מצב ביטחוני, נוכל לקיים את האירוע כסדרו.

לאחר התייעצות, השופטת פרידמן פלדמן מעדכנת: נפסיק את הדיון היום ב 11:45 עד 12:30 כדי שאדוני יגיע לטקס ראש מלמ"ב.

נתניהו נעמד: כבודכם, אני לא אספיק. אפשר לתת כבוד לאנשים שהקריבו את חייהם, עובדים למען הביטחון יומם ולילה, אפשר לתת לראש הממשלה את האפשרות להיות שם. עוד חצי שעה לא ייגרע דבר מהמשפט, וייתן כבוד ראוי לאנשים ששומרים על ביטחון ישראל.

רבקה פלדמן משיבה: "הבעיה היא שהדברים נקבעים העדות הזו מתוכננת לא מהיום. מי שתכנן את הטקס, ואני חושבת שצריך לתת את הכבוד למי שעוסק בביטחון ישראל, בהחלט, אבל מצד שני, כשמישהו בונה על משהו, צריך לבנות על זה שיש לו"ז אחר גם. נראה שהלו"ז הזה לא הובא בחשבון. גם לגבי נכון וגם לגבי מחר. אנחנו משתדלים כמה שאנחנו יכולים להאריך את ההפסקה.

לסיום הוחלט לערוך הפסקה בין 11:00-12:00.