חבר הכנסת משתולל על היועמ"שית: "חיית טרף"

אחרי הודעת המרד של אריה דרעי, חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, השתלח היום ביועמ"שית וכינה אותה: "משתוללת כמו חיית טרף"

חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס, השתלח היום (שני) ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וכינה אותה: "משתוללת כמו חיית טרף".

יו"ר ש"ס אריה דרעי איים אמש ב"מרד מיסים" מצד הציבור החרדי, בעקבות הודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה על קידום שלילת הטבות מס מתורמים לישיבות שבהן לומדים משתמטים. היועמ"שית כתבה בתגובה לפסיקת בג"ץ על שלילת הטבות כספיות מחייבי גיוס כי בפרקליטות הוקם צוות שיישם את ההחלטה בנוגע לשלילת ההטבות מאותם מוסדות.

המהלך נוגע לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, שמעניק זיכוי במס לתורמים למוסדות ציבור ולעמותות שקיבלו הכרה מהמדינה. הטבה זו נועדה לעודד אזרחים וחברות לתרום לגופים הפועלים למען מטרות ציבוריות, ומאפשרת לתורמים לקבל חלק מסכום התרומה בחזרה כזיכוי במס - ולכן היא נחשבת לכלי משמעותי בגיוס תרומות עבור מוסדות ציבוריים.

לפי הסיכום שגובש בתום דיון בראשות היועמ"שית, ובהשתתפות מנהל רשות המיסים וראש רשות התאגידים, נקבע כי בהתאם לפסיקת בג"ץ לא ניתן עוד להעניק זיכוי מס לפי סעיף 46 לתרומות המועברות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס שלא התייצבו. הנימוק לכך הוא שהמשך ההטבה מהווה מימון עקיף של פעילותם. ההחלטה מתקבלת לקראת הגשת תגובת המדינה לעתירה בנושא, שצפויה להתברר בבית המשפט העליון ב-13 ביולי.

דרעי תקף את היועמ"שית בחריפות בעקבות המכתב, וכתב בתגובה: "היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה - ולקרע עמוק מול רשויות המדינה".

יו"ר ש"ס פנה גם לראש הממשלה בנימין נתניהו ולראשי מפלגות הימין, וקרא להם להתערב. "כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה", כתב. "אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע".

דרעי הוסיף: "לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש".