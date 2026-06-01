מסתמן: זו החלטת בג"ץ בעניין רומן גופמן

היועמ"שית עדיין מתנגדת, חברי ועדת גרוניס לא שינו את דעתם, ושופטי בג"ץ צפויים להכריע עוד היום. מסתמן כי זו תהיה החלטתם בעניין מינוי רומן גופמן. לכל הפרטים

בג"ץ צפוי להכריע היום (שני) בעתירות שהוגשו נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד.

הסאגה המשפטית הזו נגררה זמן רב, שכן בפעם הקודמת בג"ץ החליט להחזיר את הדיון לחברי הוועדה למינוי בכירים - ועדת גרוניס, משום שלטענתם עבודתם לקתה בחסר.

לאחר דיון וגביית עדות בוועדה, נותרה החלטתה כפי שהיתה לפני ההחזרה מטעם בג"ץ, ולמעט היו"ר השופט גרוניס, שאר חברי הוועדה קבעו כי אין מניעה למנות את גופמן.

בדיון הקודם עסקו שופטי בג"ץ שוב ושוב בשאלה האם יש כאן פגם בטוהר המידות והתנהגות חריגה שדורשת התערבות משפטית. כעת מכיוון שחברי הוועדה לא שינו את החלטתם - ניתן לקבוע בזהירות שהעתירה לא תתקבל וכי גופמן ימונה לראשות המוסד.

יחד עם זאת נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה עדיין סבורה כי יש לבטל את המינוי: "נפלו כשלים מהותיים בקביעות ובחוות דעת רוב חברי הוועדה שעיקרם התעלמות ממסמכים שנכתבו בזמן אמת, טרם עלתה שאלת מינויו של גופמן לראש המוסד, ואף התעלמות מעובדות עליהן לא חלק גופמן עצמו. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי יש להוציא צו על תנאי בעתירות ולהורות על ביטול ההחלטה למנות את גופמן לתפקיד ראש המוסד".







