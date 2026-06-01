אחרי שנותר בחוץ: ההצעה של גדי איזנקוט לנפתלי בנט

אחרי האיחוד בין נפתלי בנט ליאיר לפיד שנעשה ללא גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר' הציג להם מתווה חדש

האיחוד בין גדי איזנקוט לנפתלי בנט ויאיר לפיד, יורד באופן רשמי מהשולחן. על פי הדיווח של עמית סגל בחדשות 12, איזנקוט הציע לראשי מפלגת 'ביחד' מתווה לפיו במקום להתאחד הגוש ירוץ "כקבוצה" כשכל שחקן רץ לבד.

על פי המתווה, המפלגות לא יתאחרו לפני הבחירות אך יסכימו על עקרונות וערכי יסוד משותפים כמו הקמת ועדת חקירה ממלכתית וחוק גיוס, כשהמטרה היא להדיח את נתניהו מראשות הממשלה.

על פי הצעתו של איזנקוט, במקום לרוץ כמפלגה אחת מאוחדת שעשויה לאבד קולות, כל מפלגה תרוץ בנפרד ואלרי הבחירות כל חברי הגוש ימליצו על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש להרכיב את הממשלה הבאה.

מדובר ברעיון בלי הרבה סיכוי להצליח, שכן רק אמש הודיע יו"ר 'הדמוקרטים' יאיר גולן, כי לא ימליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש, אלא על יו"ר המפלגה שהכי קרוב לעמדותיו הפוליטיות והמדיניות.