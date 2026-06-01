עולים על אופניים בגליל

המועצה האזורית מרום הגליל היא גן עדן אמיתי לחובבי דיווש. השילוב בין אוויר הרים, תצפיות נוף פנורמיות ותוואי שטח מגוון, הופך אותה ליעד מושלם לרוכבים בכל הרמות.

כשהקיץ כבר כאן, זה הזמן לעלות על הגלגלים, ליהנות מהטבע הצפוני, ועל הדרך, לחזק את העסקים המקומיים שזקוקים לזה עכשיו יותר מתמיד.

תרנו, כלשון פרשת השבוע- אחרי 4 מסלולי במרום הגליל.

שביל הדו-קיום

· רמת קושי: קלה / מתאים למשפחות.

· אורך המסלול: כ-2.5 ק"מ.

· תוואי: טיילת סלולה ובטוחה.

מה רואים בדרך? השביל מחבר בין היישוב היהודי דלתון לבין גוש חלב (ג'יש) המעורבת, ומציע מרחב ציבורי משותף ופסטורלי.

לאורך הרכיבה תיהנו מתצפיות על רכסי ההרים של הגליל העליון ומנוף לאגם דלתון הסמוך. בעונה זו של השנה האזור מלא בעדרי פרות וקבוצות סוסים הרועים באחו הפתוח. לאורך הטיילת פזורות פינות ישיבה מוצלות ומתקני כושר, והיא מושלמת לרכיבת אחה"צ נעימה עם הילדים.





השביל הכחול בכרם בן זמרה

· רמת קושי: בינונית.

· אורך המסלול: 17 ק"מ (מעגלי).

· נקודת מוצא וסיום: מושב כרם בן זמרה.

מה רואים בדרך? המסלול עובר בלב גבעות ירוקות העטורות בכרמי ענבים, שבעונת הקיץ נמצאים בשיא תפארתם עם עלים ירוקים ואשכולות ענבים מבשילים. השביל יוביל אתכם אל עין עלווה, פינה מושלמת להתרעננות בקיץ, שבה מים צלולים וקרירים הזורמים אל בריכה ומקיפים בוסתני פרי של תאנים וגפנים. משם ממשיכים לערוץ נחל גוש חלב, שזרימתו בקיץ נמוכה ומאפשרת חצייה קלה ברכיבה.

עוצרים ומחזקים את העסקים המקומיים: בנקודת הסיום במושב כרם בן זמרה פועלים יקבי בוטיק מעולים. זה הזמן המדויק לעצור אצלם בסיום הרכיבה, לרכוש בקבוק יין משובח או להרכיב סלסילת פיקניק מפנקת לסיכום הטיול. העסקים האלה זקוקים לחיזוק שלנו עכשיו.





המסלול האתגרי: סובב יער ברעם למקצוענים

· רמת קושי: קשה (מיומנות טכנית גבוהה).

· אורך המסלול: 20 ק"מ (מעגלי) או 36 ק"מ (במתכונת "שמינייה" סובב חוות מתתיהו).

· נקודות התחלה אפשריות: חניון רבין ביער ברעם, כרם בן זמרה, גוש חלב, חניון עין זיתים או באר הוזים.

מה רואים בדרך? מסלול שמתאים בדיוק לימי הקיץ בזכות שפע של צל טבעי. הרכיבה עוברת דרך יער ברעם, המשתרע על פני אלפי דונמים ומכוסה בחורש ים-תיכוני, עצי אורן, ארזים וברושים השומרים על טמפרטורה נוחה.

המסלול מגיע עד למפגש הנחלים צבעון, דישון וגוש חלב, נקודה מוצלת ופראית בתוך סבך צמחייה עשיר, שם מתחברים לתוואי שביל ישראל. תוכלו לסטות קלות לכיוון היישוב קדיתא, לתצפית פנורמית מרהיבה מפסגת הגבעה לצד קברו של רבי טרפון השוכן בצל עץ אלה אטלנטית עתיק ומרשים.

המסלול החדש:

סינגל סובב חזון

· רמת קושי: בינונית (לאופני שטח בלבד)

· אורך המסלול: כ-29 ק"מ – מסלול צר

· נקודת התחלה וסיום: מתחילים בצומת ענבר לפני מושב חזון (מימין)

מה רואים בדרך? מסלול חדש במטרה ליצור חווית רכיבה מהנה לצד נופי הגליל. גובה העליות המצטבר הוא 800 מטר. מתחילים בצומת ענבר מצד ימין לפני מושב חזון, מקיפים את הר חזון ובדרך יורדים לנחל צלמון, במהלך המסלול ניתן לרכוב ולראות כרמי זיתים, לעבור ביערות וליהנות מהצל. נקודת השיא מגיעה בפסגת הר חזון, עם תצפית מרהיבה לעבר הר מירון והגליל.

גם נוף יפה, גם בריא וגם " טובה הארץ מאד מאד".