ההתבטאות הנוראית של מגיש ערוץ 14: "נפלת על הראש?!"

הרשת סערה ביממה האחרונה בעקבות אמירה של מגיש ערוץ 14, בועז גולן, נגד גדי איזנקוט.

כתב הערוץ הלל ביטון-רוזן, ששידר מקריית שמונה שתושביה סובלים מירי טילים וכטב"מים ללא הפסקה, ציין כי "אנחנו סופרים כבר 13 מילדינו שנהרגו. שמונה מרחפני הנפץ, וגם ימים ארוכים של אזעקות בצפון. הגיע הזמן לדרוש את השבת הביטחון גם מהדרג הנבחר הנוכחי".

המגיש גולן השיב לו כי "כשאתה אומר 13 מילדינו הקדושים, והשם יקום דמם, יש כאלה שחושבים שהם לא הילדים של כולנו. פוליטיקאים כמו איזנקוט. לא נעים לומר, גם הוא איבד, כן? אבל ראינו את זה בפרשת אלאור אזריה".



ממפלגת "ישר" של הרמטכ"ל לשעבר, ששכל את בנו גל וגם איבד את אחיינו מאור במלחמה בעזה, נמסר כי "בזמן שאיזנקוט סייר ביישובי הצפון שהופקר שוב ושוב על ידי ממשלה חסרת אחריות ופחדנית שמסתתרת בבונקרים וכבר מזמן לא יודעת לספק ביטחון, ישב בועז גולן תת-רמה עיתונאית באולפן והציג תחתית שאפילו במחוזות ערוץ 14 היא נדירה.

גם ביזוי חללי צה"ל הפך לכלי במשחק הפוליטי הרדוד שהם לוקחים בו חלק. ערוץ 14 תתביישו, אנחנו נמשיך לפגוש את הישראלים ולעבוד בשביל להחזיר את הביטחון, גם את הערכים שאבדו".

בתגובה, ברשת גינו את דבריו של בועז, כינו אותו "אפס", "חסר רגישות" ו"מביך". אחד הגולשים כתב לו: "נפלת על הראש?, איך אתה מדבר ככה לאב שכול?"



