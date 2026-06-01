אלמנתו של אוריאל כהן ז"ל התארסה: "יש אהבה נוספת"

מזל טוב: חנה כהן, , אלמנתו של אוריאל כהן ז"ל, שנפל ברצועת עזה, התארסה בשנית: "הבה שבבסיסה יש אהבה נוספת ושניהם יחד מתכתבות בצורה ניסית"

חנה כהן, אלמנתו של אוריאל כהן ז"ל, שנפל ברצועת עזה, התארסה בשנית. כהן שיתפה את העוקבים באינסטגרם בתמונה מרגשת מהצעת הנישואין וסיכום של התקופה. כהן כתבה בהתרגשות: "בחוסר ובשלמות שהגיעה מתוכו אתם תמיד איתי יד ביד. תודה עליכם, חנה ועמית".

בפוסט מרגש במיוחד כתבה כהן: "צליל אלוקי חיבר נשמות בלי מילים ובלי הגיון. בבית זה דפקו ובישרו ובבית זה ידעתי גם אם לפעמים לא האמנתי שעוד אשמע קול ששון וקול שמחה קול אהבת אמת. אהבה שבבסיסה יש אהבה נוספת ושניהם יחד מתכתבות בצורה ניסית.

אל מול החומות יחד התהלכנו בחורבותיה של ירושלים ואז אמר לי בין החומות רציתי כי הכל שלו והכל מאיתו בפשטות. בשלמות. בהודיה גדולה".

רס"ר במיל אוריאל כהן ז"ל היה מפקד נמ"ר ביחידת הסיוע המנהלתי בחטיבת גבעתי. הוא נפל ב-ח' בטבת (19.12.2023) בקרבות בחאן יונס, בן 33 בנופלו. הוא הותיר אחריו את חנה אשתו ושתי בנותיו הקטנות.