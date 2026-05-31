נתניהו במתקפה על וינטר: "זו המפלגה אליה הוא יצטרף"

סערה חדשה במערכת הפוליטית סביב עתידו של תת-אלוף במיל' עופר וינטר: כתב חדשות 13, יובל שגב, מדווח על מתקפה חריגה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחות סגורות, המכוונת ישירות נגד הקצין המוערך שנמצא בדרכו לפוליטיקה.

על פי הדיווח, נתניהו טען לאחרונה בפני מספר גורמים עמם שוחח כי "וינטר סגור עם ליברמן לאחרי הבחירות, אסור לדאוג לו בתוך גוש הימין". הדברים הללו מגיעים ברקע חששות שנשמעו דווקא באופוזיציה, שם היו מי שחשדו כי מפלגה עצמאית בראשותו של וינטר עשויה לשמש בפועל כפרוקסי של הליכוד.

וינטר: "לדרוך על מישהו אחר כדי להראות משמעותיים"

מעופר וינטר נמסר בתגובה חריפה לדיווח: "אני מכיר היטב את סביבת ראש הממשלה. שירתתי תחת ראש הממשלה שנה שלמה בתפקיד רגיש ביותר, כיד ימינו. לעיתים אנשים חדשים, כדי להראות שהם משמעותיים, דורכים על מישהו אחר. צר לי על כך. יש דרכים אחרות לקנות את אמון ראש הממשלה בלי לשקר ולטנף. אני מסרב לשחק את המשחק הזה. חלאס".

מפלגת הליכוד דחתה אף היא את הפרסום ומסרה בתגובה קצרה: "הדיווח שקרי מתחילתו ועד סופו".