היועמ"שית קבעה: תישלל הטבת מס לעמותות שמעודדות השתמטות

הצעד הכלכלי הבא נגד ההשתמטות: היועצת המשפטית לממשלה קובעת הערב כי תישלל הטבת המס מעמותות המעודדות אי-גיוס

המאבק הציבורי והמשפטי בסוגיית הגיוס עולה שלב, והפעם בזירה הכלכלית: בהודעה דרמטית שיצאה היום (ראשון) מטעם היועצת המשפטית לממשלה, נקבע כי עמותות ומוסדות המעודדים השתמטות מגיוס לצבא או מפעילים מסגרות שבהן לומדים מי שחלה עליהם חובת גיוס והם אינם משרתים, יאבדו את הטבות המס שלהם.

ההחלטה מגיעה בהמשך ישיר לפסיקות בג"ץ האחרונות בנושא האכיפה הכלכלית של חובת הגיוס. על פי המצב החוקי הנוכחי, המדינה אינה רשאית עוד לתקצב או להעניק הטבות כלכליות לגופים המטפחים או מחזיקים אצלם מלש"בים (מיועדים לשירות ביטחון) שאינם מתגייסים כחוק.

הסנקציה המרכזית שנקבעה היא שלילת הטבת המס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. עבור העמותות: מדובר במכה כלכלית אנושה. סעיף 46 הוא "תו האיכות" המאפשר לתורמים לקבל זיכוי ממס על תרומתם. שלילת האישור צפויה להוביל לירידה דרסטית ומידית בהיקף התרומות לאותם מוסדות.

עבור הציבור: המדינה מבהירה כי כספי המסים של אזרחי ישראל לא ישמשו, באופן עקיף או ישיר, למימון ועידוד של אי-שירות בצבא.







