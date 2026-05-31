מזל טוב: משפחתה של היימנוט קסאו בבשורה מרגשת

משפחת קסאו נעה ביממה האחרונה בין קצוות של אושר גדול לכאב עמוק, עם ההודעה המרגשת על הולדת בת למשפחה – אחות קטנה לחמשת האחים והאחיות, בהם גם היימנוט קסאו, הילדה הנעדרת.

הבשורה המשמחת מגיעה ביום מורכב וקשה מנשוא עבור בני המשפחה – היום ה-824 מאז נעלמו עקבותיה של היימנוט. במשפחה משתפים בתחושות הקיצון המלוות אותם, המשלבות בין השמחה והברכה על התינוקת החדשה, לבין הגעגוע העמוק והחרדה הממושכת לגורלה של היימנוט. לדבריהם, הרגע המאושר הזה רק מחדד את התובנה ששום דבר בבית אינו שלם בלעדיה, והם מייחלים לרגע שבו תשוב ותזכה להכיר את התוספת החדשה למשפחה.

על רקע הולדת הבת, בני המשפחה פונים לתקשורת ולציבור הרחב בבקשה לכבד את פרטיותם בעת הזו. במקביל, הם מנצלים את רגע המפנה המשפחתי כדי להשמיע זעקה מחודשת ומפנים קריאה נואשת לציבור: "אל תשכחו את היימנוט!".

המשפחה שבה ותובעת מהרשויות להקים צוות חקירה מיוחד שיעסוק בפרשה, וקוראת לציבור להמשיך לצעוד לצידה במאבק הנחוש להשבתה של בתם האהובה הביתה.