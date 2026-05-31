מבוכה לחיזבאללה: הכריזו על 'כיבוש ביירות' ונשארו לבד

ארגון הטרור חיזבאללה קרא לצאת לרחובות במחאת ענק "שתכבוש את רחובות ביירות", אך כל מה שקיבלו היה סטירה מביכה מהציבור

במהלך סוף השבוע קרא ארגון הטרור לתומכיו בביירות לצאת לרחובות בהמוניהם, במה שהם תיארו כ"מחאה שתכבוש את רחובות ביירות", כמו האנשים שהגיעה חושפת את חולשתו האמיתית של הארגון.

תיעוד שנחשף מהשעות האחרונות במרכז ביירות, חושף את מעמדו הנחלש של חיזבאללה בעם הלבנוני, ואת המוכנות הצונחת של תומכיו להסתכן למען הארגון. חיזבאללה קרא בימים האחרונים לאנשיו ותומכיו להתכונן להפגנת ענק שתכבוש את עיר הבירה, אך לבסוף הגיעו למקום עשרות אנשים בודדים.

הצילומים, שמביכים את ראשי חיזבאללה, מראים עשרות בודדות של תומכי חיזבאללה שיעים, שהגיעו להפגין סמוך לכביש המרכזי של ביירות, בעודם מנופפים דגלי חיזבאללה.



