4 חודשים לבחירות: האיחוד בשמאל הושלם

ועידת מפלגת 'הדמוקרטים' אישרה היום באופן רשמי את האיחוד עם מפלגת מרצ. אלו המקומות שמרצ תקבל ברשימה המאוחדת

מפלגת "הדמוקרטים" אישרה באופן סופי את הסכם האיחוד בין מפלגות העבודה ומרצ במהלך ועדית המפלגה שנערכה היום.

במסגרת ההחלטה, שעברה ברוב קולות של כ-85% מחברי ועידת המפלגה, אושרו תקנון הפריימריז, תיקוני החוקה והמינויים השונים לגופי המפלגה. בנוסף, נקבע כי הבחירות המקדימות (הפריימריז) של המפלגה המאוחדת יתקיימו בסוף חודש יוני, או לכל המאוחר בסוף חודש יולי.

הסכם האיחוד שאושר מסדיר את מנגנון שילובם של אנשי מרצ ברשימה המשותפת, וקובע עבורם שריונים המשמשים כהבטחת ייצוג במקומות 6, 8 ו-14. על פי המתווה, נציגי מרצ יתמודדו כרגיל בבחירות המקדימות, אך במידה ולא ייבחרו באופן עצמאי במקומות גבוהים יותר, תופעל עבורם הבטחת הייצוג במיקומים שנקבעו מראש.