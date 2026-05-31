הכאוס ברחובות יחזור? יריב לוין מכריז על משבר חוקתי

שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין יצא בתגובה ראשונה לפסיקת בג"ץ בנושא בחירת השופטים והכריז על פתיחתו של משבר חוקתי, בעודו מטיל את האחריות על בית המשפט העליון

לאחר שלפני זמן קצר, הודיע הרכב שופטי בית המשפט העליון על הכרעה בעתירה נגד השר לוין, ופסקו כי הוא מחויב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולאייש תפקידי שופטים חסרים בבתי המשפט המחוזיים, לוין הגיב בזעם ותדהמה, והאשים את בג"ץ ביצירת משבר חסר תקדים במו פסיקתו, אותה תיאר כפוליטית מיסודה.

השר תיאר את הפסיקה כלא חוקית, והשתלטות על הוועדה בידי השופטים: "מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש להוראות החוק".

הוא המשיך ותיאר את ההחלטה כפוליטית מיסודה, והציע לשופטים לפשוט את גלימותיהם ולנסות את מזלם בבחירות לכנסת: "אם מי מהשופטים מעוניין לנהל את הוועדה לבחירת שופטים ולקבוע את מועדי כינוסה, הוא מוזמן לפשוט את גלימת השופט, לרוץ לכנסת, לנסות להיבחר, ובמו״מ לקראת הקמת הממשלה לדרוש את תיק המשפטים. כך קובע החוק, והוא חל גם על השופטים עצמם".

ולבסוף הכריז כי מדובר בפתיחתו של משבר חוקתי חסר תקדים, ביוזמת בית המשפט: "שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם".