דיווח: התנאי של סמוטריץ' להצטרפות של עופר וינטר

תת-אלוף במיל' עופר וינטר החל להעלות הילוך בימים האחרונים לקראת כניסה אפשרית למגרש הפוליטי, כאשר ברקע הוא מנהל קמפיין ממומן ומריץ עצומה ברשתות החברתיות.

העיתונאי עמיאל ירחי מרשת i24NEWS מדווח על תמונת המצב הנוכחית ומחשב את הסיכויים לחבירה בין הקצין המוערך לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. על פי הדיווח, במפלגת הציונות הדתית מביעים נכונות עקרונית לצירופו של וינטר לשורותיהם, אך מציבים לכך תנאים ברורים ונוקשים.

בסביבתו של סמוטריץ' מוכנים לקלוט את וינטר, אך ורק במצב שבו הוא יגיע לבדו, ללא דרישות לשריונים פוליטיים עבור אנשים נוספים מטעמו. מעבר לכך, מובהר כי סמוטריץ' אינו מתכוון לוותר על הנהגת המפלגה ולא יסכים בשום אופן להעניק לוינטר את המקום הראשון ברשימה.

בתוך כך, במפלגת הציונות הדתית ממשיכים לעבות את השורות לקראת הבחירות. צביקה מור, מאנשי הפורום הבולטים ומראשי מאבק משפחות החטופים, הודיע על הצטרפותו הרשמית למפלגתו של סמוטריץ', ועל פי ההערכות הוא צפוי להשתבץ במקום גבוה וריאלי ברשימה לכנסת.