קוקטיילים תחת שמי ירושלים: הטרסה נפתחת

בר הקיץ היוקרתי של מלון וולדורף אסטוריה חוזר לפעול השבוע עם תפריט קוקטיילים מוקפד, מנות שף בהשראה מקסיקנית ואווירה קיצית בעיר הבירה

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים פותח את בר הקיץ שלו, "הטרסה", לקהל הרחב. הבר, שחוזר לפעול רשמית מחר (שני) ב-1.6, ממוקם בקומה הרביעית של המלון ומציע לאורחים ולמבקרים בילוי לילי מרהיב מול נופי ירושלים. הבר מעוצב בסגנון גן ים תיכוני עם עצי זית מקומיים, צמחייה עשירה ותאורה חמימה והרמונית, לצד מטבח ובר פתוחים המשקיפים אל האורחים ומעניקים חוויה קולינרית.

בהשקה שנערכה ביום חמישי האחרון, הצוות שיתף בתקווה לשנה שקטה ורציפה. בשנה שעברה נאלץ המקום להיסגר למשך שבועיים בשל מבצע "עם כלביא", והשנה כולם מייחלים לעונה מוצלחת ללא שיבושים. המקום עצמו מקסים, המנות טעימות מאוד, ואף על פי שמדובר בערבי קיץ – מומלץ בחום להגיע עם לבוש חם, שכן הערבים הירושלמיים נוטים להיות קרירים ומלווים ברוח נעימה.

בילוי בקיץ על הטרסה צילום: דניאל לילה

חגיגה של קוקטיילים ומנות שף

התפריט השנה ממשיך את הקו הקלאסי של הטרסה עם מנות ים תיכוניות, לצד מנות חדשות בהשראת האווירה המקסיקנית של מותג טקילת האולטרה-פרימיום "פטרון". המנות מבוססות על חומרי גלם מקומיים וטריים המשקפים את מטבחו של השף הראשי של המלון, איציק ברק מזרחי. התפריט נגיש וכולל גם מנות ללא גלוטן ומנות טבעוניות.



בר הטרסה במלון היוקרתי צילום: דניאל לילה

קוקטייל פאלומה: שילוב מרענן של טקילה פטרון רפוסאדו, מיץ ליים טרי, סודה אשכוליות ונגיעת מתיקות.

קוקטייל וויילד פלומה: טוויסט פירותי וקיצי עם טקילה פטרון סילבר, מחית תותים, ליים וסודה אשכוליות.

אולד סמוקי: קוקטייל עשיר ומעושן המשלב פטרון אנייחו, סירופ אגבה, ביטרס קקאו ורוזמרין.

מרגריטה ורדה: פרופיל ירוק ובוטני המשלב פטרון סילבר, מחית פסיפלורה ואגס, כוסברה וליים.

מנכ"ל וולדורף אסטוריה, אבנר און, מציין: "בר הקיץ הטרסה מציע בילוי נפלא המשלב אוכל טעים, אלכוהול איכותי ונוף מדהים. האירוח הוא בסטנדרטים הגבוהים של רשת הילטון ואורחי המלון וגם הקהל הרחב מוזמנים ליהנות מאתנחתא בירושלים היפה שלנו".

מלון וולדורף אסטוריה, שנבנה על יסודותיו של מלון הפאלאס ההיסטורי, נחשב לאחד הפרויקטים המלונאיים היקרים בישראל (בהשקעה של כ-150 מיליון דולר). המלון, הכולל 226 חדרים וסוויטות, ספא יוקרתי ומסעדות גורמה , אף נבחר למלון המוביל בישראל לשנים 2022, 2024 ו-2025 על ידי ארגון World Travel Awards.

הטרסה פתוחה בימים א׳-ה׳, בין השעות 18:30-23:00 (המטבח נסגר ב-22:30). כשרות המקום היא של רבנות ירושלים – כל המוצרים מהדרין. הבר ממוקם במלון, ברחוב גרשון אגרון 26, ירושלים. ניתן לחנות במלון בתשלום על בסיס מקום פנוי וחובה לשריין מקום מראש.