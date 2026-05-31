הפסד דרמטי ליריב לוין בבג"ץ

שופטי בית המשפט העליון קיבלו פה אחד את העתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, והוציאו צו המאלץ את שר המשפטים, יריב לוין, להפעיל את הוועדה לבחירת שופטים לטובת הערכאות המחוזיות. ההחלטה, שנחתמה על ידי השופטים אלכס שטיין, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ, שמה דגש מיוחד על פתרון דחוף למצוקת כוח האדם בבתי המשפט בחיפה ובבאר שבע.

הרקע למהלך המשפטי הוא הימנעותו של השר מהפעלת הוועדה במשך כשנה וחצי עבור כלל הערכאות, בשל רצונו להגיע להסכמות רחבות על זהות המועמדים לפני קבלת ההחלטות.

מערכת השפיטה בגרעון עמוק

במהלך הדיונים נחשפו נתונים רשמיים של הנהלת בתי המשפט, המשרטטים תמונה מדאיגה של תפקוד המערכת:

בבתי המשפט השונים ישנם כיום 51 כיסאות שיפוט ריקים, כאשר ארבעה מתוכם שייכים לבית המשפט העליון.

במהלך החודשים הבאים, ועד לתום שנת 2026, צפויים להתפנות עוד 15 תקנים נוספים במחוזי ובשלום.

בשל שיטת הקידום הפנימית, שבה מינוי שופט מערכאה נמוכה לגבוהה מחייב מציאת מחליף במקומו, הצורך הממשי עומד על כ-150 מינויים חדשים – המהווים כ-15 אחוזים מכלל מערך השפיטה בארץ.

השופטים הבהירו בפסיקתם כי מדובר במצב שפוגע באופן ישיר באינטרס הציבורי ובניהול התקין של החוק, בייחוד כאשר העומס בבתי המשפט זינק באופן משמעותי מאז החלה מלחמת שבעה באוקטובר.

לוח זמנים נוקשה לפרסום המועמדים

במהלך המשפט הציע שר המשפטים פתרון ביניים, לפיו יקודמו מינויים קבועים לבתי משפט השלום, לרשמים ולנשיאים, ואילו במחוזות הבוערים של באר שבע וחיפה יסתפקו לעת עתה במינויים זמניים בלבד מטעמי קוצר זמן.

הרכב השופטים סירב לקבל מתווה זה והתעקש על מינויי קבע יציבים. בעקבות כך, הוצב לשר דד-ליין קשיח לפיו עליו לפרסם באופן רשמי את שמות המועמדים למחוזי עד ליום שני הקרוב, ה-8 ביוני 2026, ולכנס את חברי הוועדה מיד לאחר מכן.

הקריאה להסדרת ההרכב בעליון

בסיום פסק הדין, בחרו השופטים להתייחס גם לנעשה בערכאה הבכירה ביותר במדינה. מזה כמעט שלוש שנים שבית המשפט העליון פועל בהרכב חסר וכולל 11 שופטים בלבד במקום 15.

למרות שמבחינה חוקית השר אינו מחויב כעת לכנס את הוועדה עבור העליון, השופטים הדגישו כי החוסר הממושך פוגע ביעילות הרשות השופטת. פסק הדין נחתם בפנייה ישירה לשר וליתר חברי הוועדה לפעול באחריות, לגשר על הפערים ולהגיע להבנות הדרושות על מנת לאייש את ארבעת המקומות הריקים בצמרת המערכת.