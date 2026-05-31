לא כותבת על אקסים? ענבל רז משחררת שיר אחרי הפרידה

רגע אחרי הפרידה המתוקשרת מהזמר אלי חולי, הזמרת משחררת סינגל אהבה שנכתב יחד איתו בזמן אמת — ומלווה אותו בקליפ חתונה פרוע שמשתבש לחלוטין

אחרי פרידה מתוקשרת שהפכה בעל כורחה לסיפור תקשורתי מורכב, המוזיקאית ענבל רז מוציאה את "לא כותבת על אקסים". הסינגל החדש מסמן שלב נוסף בדרך העצמאית של רז, אחרי תקופה לא פשוטה שכללה גם את סגירת הלייבל שבו הייתה חתומה.

למרות הטיימינג והשם הממזרי, לא מדובר בשיר נקמה או בבלדת פרידה קלאסית. השיר הוא דווקא שיר אהבה שנכתב בזמן אמת, מתוך זוגיות וכתיבה משותפת של רז עם בן זוגה לשעבר, המוזיקאי אלי חולי (שהפיק לאחרונה בעקבות הפרידה דואט עם מיקה משה בשם "כמו פעם"). השיר עוסק ברגע שבו מישהי שכמעט ויתרה על זוגיות, פוגשת אדם שמחזיר לה את האמונה באהבה — ויוצא דווקא עכשיו, כשהחיים כבר לקחו אותם למקום אחר.

ענבל רז: "השיר נכתב בזמן שהייתי במקום אחר לגמרי בחיים. אבל מוזיקה היא תמיד רלוונטית כי היא חלק מהחיים שלך. גם כשהקשר נגמר הרגש שהרגשת לא נמחק".

חופה קורסת וחתן בוגד: הקליפ שלא תרצו לפספס

רז, שכבר הוכיחה את יכולתה לייצר להיטי ענק שצמחו מהרשתות החברתיות והפכו לסאונדטראק של דור שלם (כמו "ננה בננה", "שלוותה" ו"מי לימדה אותך"), מלווה את הסינגל הנוכחי בקליפ קומי-דרמטי יוצא דופן.

הפנטזיה הזוגית מתפרקת סופית עד היסוד בסצנת הסיום. התוצאה היא ויזואליה חזקה, משעשעת ומורכבת, שמוכיחה שוב שענבל רז יודעת לקחת את החומרים של החיים ולהפוך אותם לאמנות פופ מדויקת.