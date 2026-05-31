מה שהיה לא יהיה: יחסי ישראל-ארה"ב בדרך לשינוי היסטורי

אחרי עשורים של יחסים חמים וידידותיים, ישראל וארצות הברית נמצאות בנקודת מפנה, המלחמה האזורית שינתה במקביל את תחושות הציבור בארצות הברית וגם בישראל, הנשיא טראמפ לא מרוצה אך השינוי הדרמטי ביחסים מחוץ לשליטתו, וכבר יוצא לפועל

ארה"ב וישראל בדרך לשינוי דרמטי ביחסים, כזה שככל הנראה לא נראה מאז תחילתו של הקשר המיוחד בין המעצמה הגדולה בעולם למדינת היהודים, הקונגרס האמריקאי מקדם מהלך שישנה את היחסים ההדדיים בין המדינות מהקצה אל הקצה.

במשך עשורים, ישראל זוכה במעמד מיוחד בליבו של הממסד הביטחוני של ארה"ב ומקבלת מיליארדים רבים של כספי סיוע, בכל שנה, כאשר סכומים אל תופחים בזמן מלחמה לעשרות מיליארדים, מאז השביעי לאוקטובר קיבלה ישראל עשרות מיליארדי דולרים בסיוע ישיר ועקיף מארצות הברית, בין אם מדובר בחימושים, פצצות כבדות, חלפים, טילי הגנה אווירית או פריסה של כוחות אמריקאים בסיוע הגנתי. כל זה ללא חישוב עלויות מבצע "פטיש חצות" או "זעם אפי" אשר עלו גם הם עשרות מיליארדים רבים.

אך כעת כל זה עומד להשתנות, הציבור בארצות הברית, מוצא את עצמו שבע מסיוע חוץ למלחמות זרות, ובעוד ביידן סיפק לאוקראינה אספקה במאות מיליארדים מכיסו של משלם המיסים, ממשל טראמפ גורם לאירופה לקנות את הנשק בשם אוקראינה. מעבר לכך, בנושא הישראלי יש גם השפעה של ירידה משמעותית באהדה לישראל לאורך שנות המלחמה, ועליה משמעותית באנטישמיות.

השינוי המתוכנן הולך להיות דרמטי, זאת למרות שבניגוד לאוקראינה הנשיא טראמפ לא רצה את המהלך ולא ראה בו נחוץ, אך גם בישראל וגם ארצות הברית רבים מבינים כי אין ברירה אחרת.

הלב של השינוי הזה טמון ביוזמה חסרת תקדים שנשקלת בימים אלו בחוק אישור ההגנה הלאומית, יוזמה שתעביר את היחסים ממודל מסורתי של סיוע חוץ למודל של מיזוג תעשייתי וצבאי מוחלט. במקום חבילות נשק ומענקים שנתיים העומדים למבחן הציבור, שתי המדינות יפנו למסלול של שיתוף פעולה מבני עמוק. המהלך יכלול מחקר ופיתוח דו-לאומי, ייצור משותף של אמצעי לחימה, והסכמי רישוי מקיפים שיחברו את הממסד הביטחוני האמריקאי ישירות לחברות הטכנולוגיה הישראליות.

אינטגרציה זו לא תעצר רק ברצפת הייצור של המפעלים, אלא תחדור אל ליבת המערכות המבצעיות הרגישות ביותר של העתיד. המדינות מתכננות היתוך נתונים וחיבור של רשתות התקשורת הצבאיות, מה שיאפשר שיתוף מידע מלא בזמן אמת. תחומי המפתח שיעמדו במרכז המיזוג הם חזית הטכנולוגיה של שדה הקרב המודרני: בינה מלאכותית (AI), מחשוב קוונטי, לוחמת סייבר מתקדמת, מערכות אוטונומיות וביוטכנולוגיה.

למהלך החדש צפויה להיות גם השפעה פוליטית עמוקה בתוך ארצות הברית, אשר תשנה את מאזן הכוחות בגבעת הקפיטול. הקמת מפעלים וקווי ייצור משותפים על אדמת אמריקה בשותפות ישראלית תייצר אלפי מקומות עבודה במחוזות בחירה רבים. מהלך זה, מעבר לביטול מהלכים שנויים במחלוקת כמו העברה ישירה של משלוחי הנשק והעברת הדולרים אל כיסו של צה"ל, תביא גם לשינוי פוליטי משמעותי.

כאשר ישראל תחזיק בבעלות או שותפות על קווי ייצור ומפעלים בארה"ב, תוכל להפעיל את משקלה כמו מדינות או ישויות אחרות, חברות רבות בארה"ב משתמשות באיום של סגירת מפעלים באזורי בחירה בתור כלי להשגת תנאים מועדפים, ובנוסף לכך, הסיוע כבר ייחשב במידה רבה לרכוש שישראלי שנרכש ושולם, ועל כן לא יידרש אישורים פומביים בקונגרס בדיונים סוערים.