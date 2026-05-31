הצעד המרגש של נועה קירל למען תושבי הצפון: "משהו בלב לא שלם"

הלחץ והחזרות לא מנעו מהכוכבת לעצור הכל ולמצוא דרך מקורית לשלב את תושבי קו העימות במופעי הענק שלה השבוע

נועה קירל נמצאת בעיצומן של ההכנות הקדחתניות לצמד המופעים הגדולים שלה באמפי השבוע, אך מסתבר שבין הלחץ, החזרות והטירוף, הלב שלה נמצא במקום אחר לגמרי.

בסטורי אישי וחשוף שהעלתה היום (ראשון) לחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה הכוכבת את מיליוני עוקביה בתחושות הקשות המלוות אותה בימים אלו: "אני פשוט מרגישה שמשהו לא הכי שלם בלב שלי. לראות את המציאות של תושבי הצפון בימים האלה לא נותנת לי מנוח", כתבה קירל.

אבל נועה כמו נועה, לא מסתפקת רק במילים. הכוכבת החליטה להרים את הכפפה ולשלב את תושבי הצפון באופן אקטיבי ומרגש בתוך המופע עצמו. קירל פנתה לתושבי קו העימות המפונים והחזית בבקשה מיוחדת: לשלוח אליה בהקדם האפשרי תמונה שלהם המציגה לב בידיים, יחד עם שמם המלא והיישוב ממנו הם מגיעים, לכתובת המייל הייעודית: noa.ampmax@gmail.com.

"אני כבר אדאג שלא יפספסו אתכם במופע!", הבטיחה קירל וחתמה במסר מחבק: "אוהבת אתכם ותמיד חושבת עליכם". אז אם אתם מהצפון, זה הזמן שלכם לקחת חלק ברגע הבלתי נשכח הזה.