"אין לה מוח": השופט החדש חיים פרשטיין צוחק על שירי מימון

בריאיון ראשון מאז שהוכרז כשופט החדש של רוקדים עם כוכבים, חיים פרשטיין מדבר על המעבר מהרחבה לשולחן השופטים, חושף למה מצא את עצמו בוכה כשהודיעו לו על התפקיד החדש - וגם צוחק על ההחלטה המפתיעה של שירי מימון להצטרף לעונה כמתמודדת

אחרי שנים כרקדן על הרחבה של רוקדים עם כוכבים, חיים פרשטיין עושה את המעבר הכי גדול בקריירה שלו - ועובר לכיסא השופטים. פרשטיין, שהגיע פעמיים למקום השני לצד עדי אשכנזי וגיה באר גורביץ', והתמודד לאורך השנים גם לצד טיילור מלכוב ויאנה יוסף - יצטרך עכשיו לשפוט לא מעט אנשים שהוא מכיר אישית מהעולם הזה.

בריאיון ראשון אחרי ההכרזה, הוא מסביר איך בכלל שופטים חברים מהמסדרון, למה הוא לא מתכוון "להעליב אנשים" - ואיך מצא את עצמו יושב על הרצפה ובוכה כשהודיעו לו שקיבל את התפקיד.

"אני בא מהמסדרון הזה"

פרשטיין לא מנסה להסתיר את הקרבה שלו לרקדנים בתוכנית - להפך. "אין לנו דיסטנס, אין לנו כלום", אמר. "אני רקדן. באתי מהמסדרון הזה ואני הולך במסדרון הזה. כל הרקדנים חברים שלי".

ובכל זאת, הוא בטוח שהוא יודע לעשות את ההפרדה. "אני אגיד את האמת כמו שהיא, אבל עם לב", הסביר. "אני לא בא להעליב אנשים. אם מישהו לא רקד טוב - אני אגיד לו בדיוק מה לא עבד ומה צריך לשפר, אבל בצורה עניינית וקונסטרוקטיבית".

"הציונים יהיו מדויקים לחלוטין"

לדבריו, דווקא בגלל שהוא יודע מקרוב כמה קשה העבודה מאחורי הקלעים - הוא ינסה להעביר ביקורת אחרת. "אני יודע כמה שעות הם מתאמנים בסטודיו, כמה עבודה הם משקיעים וכמה קשה לצאת לרחבה הזאת", אמר. "אז אם אני אגיד למישהו שזה לא היה מספיק טוב, אני גם אגיד לו מה לעשות כדי להשתפר".

אבל לצד הרגישות, הוא מבהיר שלא יהיו הנחות: "הציונים יהיו מדויקים לחלוטין. אני מחויב לצו האמת".

רוקדים עם כוכבים צילום: שי פרנקו

"שירי מימון? היא משוגעת"

פרשטיין גם התייחס לקאסט החדש של העונה, כולל שירי מימון ומיה דגן - שתיהן שופטות לשעבר בתוכנית.

על מימון הוא אמר בחיוך: "מי חשב שהיא תלך לעשות דבר כזה? אמרתי לעצמי: 'מה, את נורמלית? את שופטת בתוכנית'. היא משוגעת". אבל מיד הבהיר: "ברגע שמגיעים לשיפוט - כולם אותו דבר".

"התיישבתי על הרצפה ובכיתי"

ולמרות כל הביטחון שהוא משדר היום, הרגע שבו קיבל את הטלפון מההפקה תפס אותו לא מוכן בכלל. "כשלו לי הברכיים", סיפר. "התיישבתי על הרצפה ובכיתי קצת".

לדבריו, מדובר בשנה הכי מטלטלת ומרגשת שהייתה לו: "נולדה לי בת, העליתי מופע, הוצאתי ספר - ועכשיו גם להיות שופט בתוכנית. לא ייחלתי לשנה כזאת".