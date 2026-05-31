חוזרים בזמן: אייטיז או ניינטיז? אתם קובעים איזה עשור מנצח

אומרים לכם שהיה פה שמח לפני שנולדתם? אריאל שרפר ואפרת קרסנר מזמינים אתכם לדו-קרב עשורים: שנות השמונים מול שנות התשעים. קבלו את תכנית העבר הכי שמחה בהווה - ואתם קובעים בתגובות לכתבה איזה עשור ינצח בעתיד. צפו

ברוכים הבאים למנהרת הזמן של סרוגים!

צפו בפרק הבכורה של "שמונים מול תשעים" עם אריאל שרפר ואפרת קרסנר:

80 מול 90 פרק 1. אולפן סרוגים

תמיד חלמתם לנסוע בזמן? קבלו חוויה נוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה יותר מארבעים שנה:

אריאל שרפר ואפרת קרסנר, הוא יליד שנות ה-80 והיא ילידת שנות ה-90, מאחדים כוחות כדי להכריע פעם אחת ולתמיד: איזה עשור מנצח? ויש להם חדשות מרעישות בשבילכם: רק אתם תקבעו!

בתכנית הראשונה אריאל ואפרת יתמודדו ראש בראש בשלושה סבבים לכל עשור:

סיבוב 1: משחקים: אריאל יציג משחק מייצג לשנות ה-80, ואפרת משחק מייצג לשנות ה-90.

סיבוב 2 : תכניות טלוויזיה: אריאל יציג את התוכנית של ה-80, ואפרת תזכיר את התוכנית של ה-90.

סיבוב 3: : אופנה: אריאל יציג קטסטרופת אופנה מה-80, ואפרת תשלוף מהבוידעם אביזר אופנה מגניב מה-90.

ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. שלחו תגובה עם התשובה: איזה עשור ניצח בתכנית הראשונה?

ההצבעה עובדת ככה:

אם לדעתכם/ן שנות ה-80 מנצחות בכל הסיבובים- הגיבו 1

אם לדעתכם/ן שנות ה-90 מנצחות בכל הסיבובים- הגיבו 2

אם התוצאה תיקו או שאין לכם דעה אבל צפיתם ואהבתם- הגיבו 3

ותזכרו מה שאומרים כל פעם לפני הבחירות: מי שמצביע- משפיע!