חוזרים בזמן: אייטיז או ניינטיז? אתם קובעים איזה עשור מנצח

ברוכים הבאים למנהרת הזמן של סרוגים!
צפו בפרק הבכורה של "שמונים מול תשעים" עם אריאל שרפר ואפרת קרסנר:
תמיד חלמתם לנסוע בזמן? קבלו חוויה נוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה יותר מארבעים שנה:
אריאל שרפר ואפרת קרסנר, הוא יליד שנות ה-80 והיא ילידת שנות ה-90, מאחדים כוחות כדי להכריע פעם אחת ולתמיד: איזה עשור מנצח? ויש להם חדשות מרעישות בשבילכם: רק אתם תקבעו!
בתכנית הראשונה אריאל ואפרת יתמודדו ראש בראש בשלושה סבבים לכל עשור:
סיבוב 1: משחקים: אריאל יציג משחק מייצג לשנות ה-80, ואפרת משחק מייצג לשנות ה-90.
סיבוב 2 : תכניות טלוויזיה: אריאל יציג את התוכנית של ה-80, ואפרת תזכיר את התוכנית של ה-90.
סיבוב 3: : אופנה: אריאל יציג קטסטרופת אופנה מה-80, ואפרת תשלוף מהבוידעם אביזר אופנה מגניב מה-90.
ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. שלחו תגובה עם התשובה: איזה עשור ניצח בתכנית הראשונה?
ההצבעה עובדת ככה:
אם לדעתכם/ן שנות ה-80 מנצחות בכל הסיבובים- הגיבו 1
אם לדעתכם/ן שנות ה-90 מנצחות בכל הסיבובים- הגיבו 2
אם התוצאה תיקו או שאין לכם דעה אבל צפיתם ואהבתם- הגיבו 3
ותזכרו מה שאומרים כל פעם לפני הבחירות: מי שמצביע- משפיע!
