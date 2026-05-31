הנישואין המאוחרים במגזר: הרב שרלו מסביר מה השתבש

"אני כן רואה בזה בעיה, אבל לא הייתי קורא לזה נגע", אומר הרב יובל שרלו בראיון ל"סרוגים", שבו ביקשנו להבין מדוע יותר ויותר צעירים דוחים את הנישואין, ומה ניתן לעשות כדי לשנות את המגמה.

הראיון עם הרב יובל שרלו. צילום: סרוגים

"יש יתרונות לנישואין מאוחרים - אבל גם מחיר"

"אני כן רואה בזה בעיה" אומר הרב שרלו "אני לא רוצה לקרוא לזה נגע, כי זו מילה חריפה. יש יתרונות לנישואין מאוחרים ויש יתרונות לנישואין מוקדמים".

עם זאת הוא מדגיש כי בעיניו יש חשיבות גדולה להקמת בית בגיל צעיר יותר.

לדבריו, אחת הסיבות המרכזיות לתופעה קשורה לשינויים עמוקים שעוברת החברה המודרנית.

ה רצון להיות אינדיבידואל

"ההכרה ההולכת וגוברת ברצון להיות אינדיבידואל, להיות מדויק, לממש את כל מה שקיים בי - היא חלק משמעותי מהסיפור" מסביר הרב שרלו.

לדבריו, גם העולם הדיגיטלי משפיע על התהליך.

"איבוד היכולת והחשיבות של התקשרות, יחד עם השפעת המסכים - תורמים לכך. זה לא הגורם היחיד, אבל אם אני צריך למקד את אחת הסיבות המרכזיות, זו בהחלט אחת מהן".

לא טוב היות האדם לבדו

לדברי הרב שרלו, האתגר המרכזי אינו לבטל את הרצון האישי, אלא למצוא דרך לשלב אותו בתוך קשר זוגי.

"האתגר שעומד בפנינו הוא איך לוקחים את הצדדים המבורכים ברצון להיות מדויק, מכוון ואינדיבידואל, ובמקביל לומדים איזו ברכה נוצרת מהתקשרות ומחיבור".

הוא מצטט את הפסוק: "לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו" ומוסיף כי המענה נמצא ביכולת לבנות זוגיות גם כאשר כל אחד מבני הזוג מבקש לשמור על אישיותו הייחודית.

"אני לא מאמין בסיסמאות וקריאות"

כשנשאל האם דרושה אמירה ציבורית ברורה יותר בנושא, השיב הרב שרלו כי הוא אינו מאמין בקריאות כלליות.

"אני לא חסיד של קריאות ציבוריות. לא ראיתי בהן הרבה ברכה. אם מישהו מתחתן בגיל מאוחר יותר, קריאה ציבורית לא תגרום לו להתחתן מוקדם יותר".

במקום זאת, הוא מציע עבודה חינוכית וקהילתית ממושכת.

"אם רבנים, מחנכים ומשפחות יראו בזה תחום של שליחות וידברו בשפה הזאת - תהיה לכך השפעה הרבה יותר גדולה".

הרב שרלו סבור שהשינוי אינו יכול להגיע רק ממערכת החינוך.

"יש המון כוח לשירה, לאומנים, לספרות ולמשפיעני רשת" הוא אומר "אם חלק מהיצירה התרבותית תעסוק גם ביופי של זוגיות, בחיבור, בוויתור ובבניית חיים משותפים - תהיה לכך השפעה משמעותית".

לדבריו, "החינוך הוא הדבר הראשון ואולי החשוב ביותר, אבל הוא לא יכול לעשות את המסע הזה לבדו".