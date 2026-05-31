השופט אלי מזרחי: "אני משתדל להיות יותר סלחן בציונים עם שירי מימון"

לקראת העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, השופט אלי מזרחי מדבר על הלחץ שעולה משנה לשנה, מסביר למה הוא תמיד מתחיל עם ציונים נמוכים - ומודה שבמקרים מסוימים, כמו עם שירי מימון ומיה דגן, הוא משתדל להיות קצת יותר סלחן בתחילת הדרך

אחרי שנים על שולחן השופטים של רוקדים עם כוכבים, אלי מזרחי כבר יודע בדיוק למה הקהל מצפה ממנו. בריאיון לקראת העונה החדשה, הוא מדבר על הלחץ שעולה משנה לשנה, מסביר למה הוא תמיד נותן את הציונים הכי נמוכים - וחושף גם את הצד הרך יותר שלו מול המתמודדים.

"אני הראשון שנותן נקודות אז אני תמיד קו הייחוס", הוא מסביר. "אני מאוד דידקטי. אני משתדל לא להיות מאוד קשוח כי אלה אנשים שלא באו מעולם הריקוד, אבל הציונים שלי לא יהיו גבוהים. אני מתחיל נמוך".

"הקהל כבר מבין בריקוד"

לדבריו, עם השנים התוכנית הפכה להרבה יותר מקצועית - וגם הקהל בבית כבר לא מסתכל רק על הביצוע הכללי.

"הדרישות עולות משנה לשנה, הרמה עולה והקהל הופך להיות חלק מהעניין. הם כבר מבינים הרבה יותר, אז גם הציפייה מאיתנו כשופטים גבוהה יותר. רוצים שנהיה יותר קשים ויותר דידקטיים".

מזרחי, שנמצא לדבריו כבר בעונה ה-14 שלו בעולם של "רוקדים עם כוכבים", מודה שגם הלחץ רק הולך וגדל: "כל שנה הרקדנים משתפרים ורוצים לשבור את תקרת הזכוכית של העונה הקודמת".

"שירי מימון שמה את עצמה על הרחבה - זה לא פשוט"

מבין הליהוקים לעונה החדשה, מי שהצליחה במיוחד להפתיע אותו היא שירי מימון.

"במקום שלה להיות שופטת - היא שמה את עצמה עכשיו על הרחבה. זה לא פשוט בכלל", אמר. "יש שם חבורה מאוד מוכשרת שכבר בנתה לעצמה שם חזק, ובכל זאת הם מתחילים מאפס. אני מאוד מעריך את זה".

לדבריו, דווקא מול שמות גדולים שכבר רגילים לבמה - הוא משתדל בהתחלה להיות מעט יותר סלחן גם בציונים:

"אני משתדל לרכך את הציונים ולהיות קצת יותר סלחן כדי לא לשבור להם את הרוח בהתחלה. אחר כך כבר לא".

שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים"

"בריקוד הכול זה זוגיות"

מזרחי גם הסביר למה מבחינתו הכימיה בין בני הזוג חשובה לא פחות מהריקוד עצמו. "ריקוד זה יחסים. לפעמים אתה רואה זוג שרוקד מצוין אבל לא מסתדר ביניהם - וזה יוצא החוצה. אם הזוגיות מצליחה, זה מרים אותם למעלה. ואם לא, אז גם לא".

ומה עם הטיקטוק?

בשנים האחרונות מזרחי הפך לכוכב רשת לא קטן בזכות הסרטונים שהוא מעלה יחד עם בתו - וגם על זה היה לו מה להגיד.

"הרבה אומרים לי: 'מה קשור טיקטוק בגיל שלך?', אבל אני נהנה מזה. אני איש במה כל החיים שלי, ואם אני יכול לעשות את זה עם הבת שלי - אז אנחנו עפים על זה ביחד".

פרק הבכורה השני של "רוקדים עם כוכבים" ישודר ביום רביעי הקרוב בקשת 12.