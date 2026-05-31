מכה לליכוד: קנס של 150,000 שקל בשל ליקויים חמורים

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קבע כי הליכוד כשל בבקרת תהליך ההתפקדות, מה שמעלה חשש ממשי לתשלום דמי חבר בידי אחר והטיית ספר הבוחרים. בנוסף נחשפו ליקויים קשים בניהול משאבי האנוש והטבות פופוליסטיות לפעילים. כל הפרטים על הדוח הלא חיובי

מכה קשה למפלגת השלטון: מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (ג') את דוח מימון המפלגות לשנת 2024 והשית על מפלגת הליכוד קנס כספי חריף בסך 150,000 שקלים, לצד הגדרת הדוח כ"לא חיובי". הביקורת המשפטית והפיננסית חשפה שני ליקויים מבניים וחמורים בהתנהלותה השוטפת של הסיעה, ובראשם – היעדר פיקוח מוחלט על הליך ההתפקדות למפלגה.

כרטיס אשראי אחד לאלפי מתפקדים זרים

על פי ממצאי הדוח, המפלגה כשלה באופן מוחלט באימות זהות המתפקדים ומקור התשלום שלהם. מבדיקת אנשי מבקר המדינה עולה נתון מדהים: ב-41% מכרטיסי האשראי ששימשו להתפקדות (16,346 כרטיסים) וב-46% מההעברות הבנקאיות, בוצע תשלום עבור יותר ממתפקד אחד.

חמור מכך, באלפי מקרים שולמו דמי החבר באמצעות אותו אמצעי תשלום עבור מתפקדים בעלי שמות משפחה שונים, שלכאורה אין ביניהם כל קשר משפחתי או היכרות. המבקר הדגיש כי מדובר בהתנהלות חמורה המעלה חשש ממשי לביצוע עבירות פליליות של "תשלום דמי חבר בידי אחר". הדבר עלול להוביל להטיה חמורה בספר הבוחרים ובהליך הבחירות המקדימות (הפריימריז) לקביעת רשימת המועמדים לכנסת. המבקר הזכיר כי כבר בדוח קודם ניתנה התראה לליכוד בנושא, אך המפלגה בחרה בהסתמכות פסיבית על הצהרות המתפקדים ולא הקימה מערך בקרה חיוני.

מכוניות צמודות והעלאות שכר בעל פה

לצד הליקויים בהתפקדות, הביקורת חשפה ניהול לקוי ושערורייתי של משאבי האנוש בסיעה. בדוח נמצא כי ניתנו תוספות שכר משמעותיות והעלאות שכר לעובדים ותיקים, ואף הועמדו רכבים צמודים לפעילי מנהלה שונים – כאשר חלקם בכלל אינם רשומים כעובדי הסיעה באופן רשמי. כל ההטבות והתקציבים הללו חולקו על סמך "החלטות שבעל פה", ללא כל תיעוד בכתב וללא מנגנון סדור המבוסס על קריטריונים ברורים.

"על כלל הסיעות להשתמש באופן זהיר ומושכל בכספי המימון הממלכתי הניתנים להן מכספי ציבור", מסר המבקר אנגלמן עם פרסום הממצאים החמורים.