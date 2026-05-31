דיון דרמטי בבג"ץ על ניהול חקירת הפצ"רית

בית המשפט העליון ידון בעתירה הדורשת להוציא את פרקליט המדינה ואנשיו מחקירת פרשת שדה תימן. העתירה, שהוגשה על ידי ארגון בוחרים בחיים, מבקשת לאכוף פסק דין קודם שקבע כי הייעוץ המשפטי לממשלה יהיה מנוע מעיסוק בתיק

בג"ץ דן היום (ראשון) בעתירה הנוגעת לאופן ניהול חקירת הפצ"רית ולמעורבות פרקליט המדינה בפרשת שדה תימן. בהרכב יושבים השופטים הנשיא יצחק עמית, השופט דוד מינץ והשופט חאלד כבוב.

העתירה, שהוגשה על ידי פורום בוחרים בחיים, יחד עם בקשת ההצטרפות של חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון לביא, מבקשת לקיים את פסק הדין המקורי שניתן בבג"ץ לפיו חקירת הפצ"רית תימשך - אך ללא מעורבות של הפרקליטות והיועמ"שית מחשש לניגוד עניינים, וזאת לאחר שהיועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, הצביעה על חשש לכזה.

פסק דין זה, שניתן לפני למעלה מחצי שנה, קבע כי הייעוץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה יהיו מנועים מעיסוק בפרשה, וכי לשר המשפטים תהיה סמכות למנות גורם מלווה לחקירה, אך כזכור, פסק הדין של בג"ץ קבע קריטריונים כל כך מחמירים עד שלא היה בנמצא של שר המשפטים למנות מלווה, לאחר שאלו פסלו את אשר קולה ויותר מאוחר את השופט בדימוס יוסף בן חמו, בחירתו השנייה של לוין.



‏הנשיא יצחק עמית אמר בדיון: יש פרקליט שישים עין על החקירה, עמית איסמן. עו"ד ד"ר איתמר ‏מירון מטעם העורכים השיב לו: הוא לא יכול להיות פרקליט מלווה. שר המשפטים אמר בעבר שצריך שופט בדימוס ולכן החובה המנהלית של שר המשפטים הוא לחפש פרקליט שלא כפוף ושאינו שואף לקידום ויחסית העבודה שלו לא מקבילה לעבודה של היועמ"שית או פרקליט המדינה.

עו"ד מירון הוסיף ואמר: לא הודלף רק הסרטון, הודלפו גם 2 פוליגרף וחוות דעת רפואית. פרקליט המדינה היה בישיבה ובהליך שבו היועמ"שית וסגן הפצ"רית עשהאל עם השר גלנט שהוא רצה לפתוח חקירה פנימית בצבא. היועמ"שית אמרה לו שאסור לו כי זה מפריע לבג"ץ שאנחנו מנהלים. למנות אדם שעובד הכי שוטף עם היועמ"שית זה בלתי סביר. יש כאן ניגוד עניינים".

הנשיא עמית הוסיף ואמר: המצב הטבעי שהיועמ"שית מנועה זה עובר לפרקליט המדינה. עניין ניגוד עניינים לא ניכנס לזה עכשיו.







