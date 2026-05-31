שר החינוך הכריע: זאת ההחלטה המשמעותית על הבגרויות

בעקבות עדכון הנחיות פיקוד העורף, השר יואב קיש הודיע על מתווה חירום חסר תקדים לעשרות יישובים. אילו בחינות בוטלו לחלוטין, מה יעלה בגורל הציון של התלמידים, ואילו יישובים נכנסו לרשימה. כל הפרטים

משרד החינוך מודיע הבוקר (ראשון) על הקלות משמעותיות ודחיית בחינות עבור תלמידי הצפון: שר החינוך, יואב קיש, קיים ישיבת הערכת מצב מיוחדת עם בכירי משרדו וגורמי המקצוע, בעקבות עדכון הנחיות פיקוד העורף ופיקוד צפון. בסיומה של הישיבה הכריז השר על מדיניות ברורה לפיה "אין בגרויות תחת אש".

על פי החלטת השר, תלמידים באזורי ההנחיה של קו העימות וביישובים רבים בצפון שבהם חלות הגבלות, לא יקיימו את בחינות הבגרות המתוכננות לשבוע הקרוב (בין התאריכים 31.5 ל-5.6). ההחלטה הנוכחית תקפה לימים הקרובים, כאשר במשרד החינוך יקיימו הערכות מצב מדי שבוע ויקבלו החלטות המשך בהתאם להתפתחויות בשטח ולהנחיות גורמי הביטחון.

"אין בגרויות תחת אש. זו המדיניות שלי", הבהיר שר החינוך יואב קיש. "בחינות הבגרות נועדו לבחון ידע, יכולות והישגים לימודיים, לא התמודדות עם חרדה ובוודאי לא עם סיכון ביטחוני. לכן החלטתי שלא לקיים השבוע בחינות בגרות באזורי ההגבלות של פיקוד העורף. החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות יתקבלו על בסיס שבועי, כדי להעניק לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך ודאות ככל שניתן, ובמקביל לשמור על הגמישות הנדרשת במציאות ביטחונית משתנה".

רשימת היישובים ועיקרי מתווה ההתאמות

ההחלטה וההתאמות הייעודיות חלות על תלמידי אזור ההנחיה קו העימות, יישובי מעגל 3, וכן על רשימת היישובים הבאה: אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן, שדה אליעזר, אבו סנאן, בענה, ג'דיידה-מכר, ג'וליס, דיר אל-אסד, חצור הגלילית, טובא-זנגרייה, יאנוח-ג'ת, ירכא, כפר יאסיף, כרמיאל, מג'ד אל-כרום, מזרעה, נחף, סאג'ור, עכו, צפת וראמה.

אלו הם עיקרי השינויים בבחינות לשבוע הקרוב באזורים אלו:

בחינת הבגרות בהיסטוריה (שאמורה הייתה להתקיים מחר, 1.6) – לא תתקיים, והציון הפנימי של התלמיד בבית הספר יהיה הציון הקובע.

בחינת הבגרות בערבית לדוברי ערבית (המתוכננת ל-2.6) – לא תתקיים, וגם בה הציון הפנימי יהפוך לציון הקובע.

בחינות במקצועות ההגבר (המתוכננות ל-4.6) – נדחות בשלב זה.

במשרד החינוך מדגישים כי אגף הבחינות יפרסם בהמשך הודעה מפורטת ומסודרת לגבי מועדים חלופיים לבחינות שנדחו או פתרונות אחרים עבור התלמידים. המשרד ימשיך לעקוב אחר תמונת המצב הביטחונית ויעדכן את הציבור באופן שוטף.