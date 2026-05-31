"מפה נקום" - מיצג אומנותי רב-חושי חדש

מרחב אמנותי עוצמתי ויוצא דופן, אשר מצעיד את המבקר דרך רגעים משמעותיים שחוותה החברה הישראלית, מבוקר ה-7.10 ועד היום.

הינו מרחב אומנותי רב-חושי חדש, המפגיש בין עולמות היצירה של הצלם

ושל היוצר

,

ואוצר אוסף של רגעים שחוותה החברה הישראלית בשנים האחרונות.

המיצג יוצג על גג קניון עזריאלי תל אביב, בקו הרקיע הישראלי, ויפתח ב-9.6 .

מהקולות הבולטים והייחודיים בתרבות הישראלית

זיו קורן ונעם חורב, שניים מהקולות הבולטים והייחודיים בתרבות הישראלית, מתעדים באינטנסיביות את המציאות מהבוקר של ה-7 באוקטובר ועד היום - האחד בצילומים נדירים וחדים, והשני במילים מדויקות. כעת הם חברו יחד למיצג ויזואלי-טקסטואלי יוצא דופן: מסע רגשי הנע בין שבר לתקווה, בין חזית לעורף, ובין האישי לקולקטיבי. המיצג מציע הצצה לרגעים של שבר ומרפא, דמעות וגבורה, קיבוצים וערים, בתים ומנהרות, לצד מבט קדימה אל תקווה של תקומה אישית ולאומית.

המיצג נשען, בין היתר, על היצירות שאוגדו בשני ספרים יוצאי דופן שנולדו מתוך התקופה: ספר הצילומים החדש של זיו קורן, "השיבה מאוקטובר" - ספר ההמשך ל"השבעה באוקטובר", שזכה להצלחה גדולה בישראל ובעולם, ולצדו טקסטים ושירים של נעם חורב שנכתבו במיוחד עבור המיצגים.

הדימויים והטקסטים פורצים את גבולות הדף

חלקם לקוחים מספרו "חוטים שקופים", שמהווה פסקול של תקופה שנעה בין עולמות. במרחב הרב-חושי של "מפה נקום", הדימויים והטקסטים פורצים את גבולות הדף והופכים לחוויה חיה, נושמת ומטלטלת: הצילומים של קורן מקבלים ממד תנועתי ועוצמתי באמצעות טכנולוגיית וידאו-מאפינג מתקדמת, בעוד המילים של חורב נעות בין כאב לתקווה ומלוות את המבקרים לאורך הדרך. שני הספרים יוצעו למכירה בסיום החוויה, כאשר "השיבה מאוקטובר" ייחשף לקהל לראשונה במסגרת המיצג.

מיצג "מפה נקום" משתרע על שטח של כ-500 מ"ר ובמרכזו 10 מייצבים גדולים, על גביהם מוקרנות היצירות האומנותיות. בין היצירות: "זריחה אפורה" - בוקרו של היום הנורא; "איך מספרים לילד" - ההלם והכאוס; "נס האנשים" - התגייסות חברתית; "נפש האדם" - גבורה ושיקום ו-"מפה נקום" - תקווה ותקומה. במשך כ-45 דקות נעים המבקרים בין התחנות השונות, מצוידים במערכת שמע אישית מבוססת אוזניות חכמות, וחווים רצף של רגעים המתלכדים לכדי חוויה אחת שלמה. לא צפייה מהצד, אלא מסע אישי בתוך זיכרון, תחושה ומשמעות.

דנה עזריאלי, מנכ"לית קבוצת עזריאלי: "הבחירה בגג קניון עזריאלי תל אביב אינה מקרית, אלא סימבולית. זהו מוקד מפגש ישראלי מרכזי, שבו מתכנסת החברה על כל רבדיה וגווניה, מקום בו נפגשים ומתכנסים מדי יום עשרות אלפי ישראלים מכל קצוות הארץ. במרחב הזה, שבמידה רבה מגלם את הפסיפס האנושי הישראלי במלוא עושרו, מתאפשרת גם יצירה של רגע משותף - של זיכרון, הזדהות, חוסן גאווה ותקווה שלנו כעם".

ומספר לנו זיו קורן: "מאז ה-7 באוקטובר אני מתעד מציאות שקשה לבטא במילים. ב מיצג הז ה ניסינו לקחת את הרגעים, המראות והעדויות שנצרבו בנו, ולבנות בשילוב הטקסטים המשמעותיים של נעם ובעזרת הטכנולוגיה החדשנית של דיסק אין חוויה שאפשר לא רק לראות, אלא ממש להיכנס לתוכה. עבורי, זה אינ ו רק מיצג של תיעוד, אלא ניסיון לגעת בזיכרון החי של התקופה - בכאב, באובדן, אבל גם בכוחות החיים וביכולת לקום".

ונעם חורב מסכם: "אינספור סיפורים מרחפים בינינו מאז שבעה באוקטובר - במחלקות השיקום, בשרידי הבתים, במוצבים. בתוך התקופה המורכבת הזאת, הרגשתי צורך ללכוד במילים את הלך הרוח של הציבור הישראלי מנקודת מבטי: את כוחו של העם הזה, את גבורת הלוחמים, את הכמיהה לבשורות טובות, את הרגעים האנושיים.

הסיפורים אליהם נחשפתי הם רק חלק מהסיפור השלם שעוד יתגלה לנו ככל שיעבור הזמן. לתעד אותם בכתב - עבורי זו שליחות. המיצג הזה הוא בעצם הסיפור של כולנו".





