דרכו האחרונה: סמ"ר מיכאל טיוקין יובא למנוחות באשקלון

שעות לאחר שהותר לפרסום על נפילתו בקרב בדרום לבנון, בעיריית אשקלון הודיעו כעת על פרטי הלווייתו של סמ״ר מיכאל טיוקין ז"ל, שיובא למנוחות מחר (שני).

הלווייתו של טיוקין, תושב העיר, תתקיים בשעה 17:00 בבית העלמין בגבעת ציון באשקלון. העירייה תעמיד לאורך הכביש המביל לבית העלמין שרשרת דגלים אנושית של בני נוער שיחלקו למיכאל כבוד בדרכו האחרונה.



בעירייה אמרו כי משפחתו של החלל ביקשה מכל מי שיוכל - להגיע להלוויה ולכבד את זכרו של מיכאל. מוקדם יותר שוחח ראש העיר אשקלון, תומר גלאם, עם אמו של מיכאל, השתתף בצערה העמוק ואמר כי "העירייה עומדת לרשותה בכל דבר שיידרש".

כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי טיוקין נפל אמש בקרב, אחרי שרחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה פגע בנקודה בה פעלו כוחות סיירת גבעתי בדרום לבנון. ארבעה חיילים נוספים נפצעו באורח קל באירוע, והם פונו לקבלת טיפול רפואי.