"בא לי למות": מתן פרץ מגיב אחרי הציון שקיבל מדוד דביר

אחרי שקיבל מדוד דביר את הציון הנמוך ביותר בתולדות "רוקדים עם כוכבים", מתן פרץ מגיב לראשונה באינסטגרם - ועוקץ את הרגע שעורר סערה ברשת: "על סלסה מקבלים 2 מדוד… בא לי למות"

אחרי שקיבל ציון 2 בלבד מדוד דביר, הציון הנמוך ביותר בתולדות "רוקדים עם כוכבים", מתן פרץ מגיב לראשונה, ועושה את זה בדיוק בדרך שלו: עם הרבה הומור עצמי.

"לטנגו צריך 2"

בפוסט שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו אחרי תוכנית הבכורה, כתב פרץ: "אחרי ערב מטורף אתמול רצינו להגיד קודם כל תודה ענקית על כל האהבה והתמיכה! כל ההודעות, ההרמות, ההסתלבט והחיבוק הענק שקיבלנו מכם באמת חיממו את הלב".

בהמשך עקץ את הציון שקיבל מדוד דביר וכתב: "יאללה ממשיכים קדימה בכל הכוח, איך אומרים - לטנגו צריך 2 ועל סלסה מקבלים 2 מדוד חחחחח… בא לי למות".

הרגע שהפך לשיחת רשת

התגובה של פרץ מגיעה אחרי שאחד הרגעים המדוברים של ערב הפתיחה היה דווקא הציון החריג שקיבל מדביר. ברשת כבר הספיקו להגיב בהמוניהם, כשלא מעט צופים הופתעו מהניקוד הקשוח במיוחד שקיבל בפרק הראשון של העונה.